Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд — Finance.ua

Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

Знайти нове авто в Україні з бюджетом до $20 тисяч — завдання не з простих, особливо якщо ви не розглядаєте китайські бренди. Втім, навіть за таких умов на ринку є цікаві пропозиції — хоч і не з найновішим дизайном чи інноваційною «начинкою».

В огляді від Auto.Ria — перевірені бюджетні хетчбеки, компактні седани, практичні міні-фургони й навіть кілька невеликих кросоверів. Деякі бренди вже добре знайомі українським покупцям, інші лише набирають обертів. Але всі ці 12 моделей мають спільне — це максимально доступні нові авто з гарантією, які варто розглянути тим, хто шукає оптимальне поєднання ціни, якості та впевненості у походженні машини.

1. Fiat Panda

Ціна: від 620 000 грн

2. Citroen C-Elysee

Ціна: від 653 100 грн

3. Hyundai i10

Ціна: від 669 300 грн

4. Renault Taliant

Ціна: від 688 000 грн

5. Fiat 500

Ціна: від 719 000 грн

6. Skoda Fabia

Ціна: від 732 000 грн

7. Citroen C3

Ціна: від 751 500 грн

8. Suzuki Swift

Ціна: від 764 000 грн

9. SEAT Ibiza

Ціна: від 775 000 грн

10. Fiat Fiorino Combi

Ціна: від 805 500 грн

11. Renault Kardian

Ціна: від 820 700 грн

12. Opel Crossland

Ціна: від 828 400 грн

