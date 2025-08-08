Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд — Finance.ua
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд
Знайти нове авто в Україні з бюджетом до $20 тисяч — завдання не з простих, особливо якщо ви не розглядаєте китайські бренди. Втім, навіть за таких умов на ринку є цікаві пропозиції — хоч і не з найновішим дизайном чи інноваційною «начинкою».
В огляді від Auto.Ria — перевірені бюджетні хетчбеки, компактні седани, практичні міні-фургони й навіть кілька невеликих кросоверів. Деякі бренди вже добре знайомі українським покупцям, інші лише набирають обертів. Але всі ці 12 моделей мають спільне — це максимально доступні нові авто з гарантією, які варто розглянути тим, хто шукає оптимальне поєднання ціни, якості та впевненості у походженні машини.

1. Fiat Panda

  • Ціна: від 620 000 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд
2. Citroen C-Elysee

  • Ціна: від 653 100 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

3. Hyundai i10

  • Ціна: від 669 300 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

4. Renault Taliant

  • Ціна: від 688 000 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

5. Fiat 500

  • Ціна: від 719 000 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд
6. Skoda Fabia

  • Ціна: від 732 000 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

7. Citroen C3

  • Ціна: від 751 500 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

8. Suzuki Swift

  • Ціна: від 764 000 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

9. SEAT Ibiza

  • Ціна: від 775 000 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд
10. Fiat Fiorino Combi

  • Ціна: від 805 500 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

11. Renault Kardian

  • Ціна: від 820 700 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд

12. Opel Crossland

  • Ціна: від 828 400 грн
Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд
