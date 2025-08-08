Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд — Finance.ua

Які нові авто можна купити в Україні за 20 тис. доларів: огляд
Знайти нове авто в Україні з бюджетом до $20 тисяч — завдання не з простих, особливо якщо ви не розглядаєте китайські бренди. Втім, навіть за таких умов на ринку є цікаві пропозиції — хоч і не з найновішим дизайном чи інноваційною «начинкою».
В огляді від Auto.Ria — перевірені бюджетні хетчбеки, компактні седани, практичні міні-фургони й навіть кілька невеликих кросоверів. Деякі бренди вже добре знайомі українським покупцям, інші лише набирають обертів. Але всі ці 12 моделей мають спільне — це максимально доступні нові авто з гарантією, які варто розглянути тим, хто шукає оптимальне поєднання ціни, якості та впевненості у походженні машини.
1. Fiat Panda
- Ціна: від 620 000 грн
Читайте також
2. Citroen C-Elysee
- Ціна: від 653 100 грн
3. Hyundai i10
- Ціна: від 669 300 грн
4. Renault Taliant
- Ціна: від 688 000 грн
5. Fiat 500
- Ціна: від 719 000 грн
Читайте також
6. Skoda Fabia
- Ціна: від 732 000 грн
7. Citroen C3
- Ціна: від 751 500 грн
8. Suzuki Swift
- Ціна: від 764 000 грн
9. SEAT Ibiza
- Ціна: від 775 000 грн
Читайте також
10. Fiat Fiorino Combi
- Ціна: від 805 500 грн
11. Renault Kardian
- Ціна: від 820 700 грн
12. Opel Crossland
- Ціна: від 828 400 грн
Поділитися новиною