Топ-10 марок та моделей авто липня 2025 року — Finance.ua

Топ-10 марок та моделей авто липня 2025 року Сьогодні 21:04 — Технології&Авто

Топ-10 марок та моделей авто липня 2025 року

У липні першість на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом зберіг Volkswagen — він випередив найближчого конкурента майже вдвічі. Це свідчить про стійку довіру до бренду, який цінують за надійність, простоту та ремонтопридатність.

Далі в десятці — Renault, BMW, ВАЗ та Skoda, які майже зрівнялися між собою за обсягами, але орієнтовані на різні цільові групи: від прихильників динаміки й іміджу до прагматичних водіїв. Завершують список Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Hyundai — стабільно популярні марки, які закривають потреби різних сегментів: від бюджету до преміуму, від бензину до гібридів.

Серед моделей із пробігом найбільш популярним у липні знову став Volkswagen Passat — він помітно випередив решту учасників рейтингу. На другому місці Skoda Octavia, яка утримує міцні позиції завдяки доступності, місткості й універсальності. На третій сходинці — Volkswagen Golf, особливо популярний у містах, та якому допомагає займати високі місця у рейтингу його електрична версія e-Golf.

Цікава ситуація цього разу склалася з Daewoo Lanos та Renault Megane — кількість ДКП (договорів купівлі-продажу) щодо них виявилася однаковою. Крім згаданих моделей, до десятки традиційно потрапили BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та Opel Astra.

Середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця не змінився, й продовжує складати 15,7 року.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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