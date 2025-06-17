10 вживаних кросоверів, ремонт яких вдарить по вашому гаманцю — Finance.ua

10 вживаних кросоверів, ремонт яких вдарить по вашому гаманцю Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

10 вживаних кросоверів, ремонт яких вдарить по вашому гаманцю

Обираючи вживаний автомобіль, водії часто звертають увагу на 10-річні кросовери — вони доступні за ціною, виглядають солідно й мають непогані характеристики. Але не всі такі авто однаково надійні. Деякі моделі вже через кілька місяців експлуатації змушують власників постійно повертатися на СТО, витрачаючи тисячі гривень на ремонт.

На основі статистики поломок з ресурсів WhatCar, CarVertical, RepairPal, Autocentrum та відгуків автовласників, автоексперти склали ТОП-10 вживаних кросоверів, які часто ламаються через 10 років експлуатації.

1. Jeep Grand Cherokee (2013)

Типові проблеми: поломки коробки передач, електроніки, вихід з ладу заднього диференціалу.

Ремонтні витрати — одні з найвищих у класі.

Експерти WhatCar вказують, що навіть у доглянутих авто часто з’являються несправності в електросистемі.

2. Nissan Qashqai (J10)

Слабкі місця: CVT-коробка, ланцюг ГРМ, електрика.

CarVertical наголошує на частих проблемах з варіатором уже після 150−170 тис. км.

3. Ford Kuga (I покоління)

Недоліки: збої в роботі електроніки, перегрів турбодвигунів, підтікання масла.

Експерти RepairPal вказують на хронічні проблеми з охолодженням і модулем ABS.

4. Peugeot 3008 (2013)

Типові проблеми: роботизована КПП, вихід з ладу датчиків, електропроводка.

Відгуки власників вказують на дорогі та регулярні ремонти коробки передач.

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5. Chevrolet Captiva

Недоліки: слабкий автомат, несправності з ГРМ, ламкий пластик інтер’єру.

За словами майстрів, ця модель буквально «розсипається» після 150 тис. км.

6. Renault Koleos (I покоління)

Проблеми з CVT, корозія днища, підвіска недовговічна.

Часто з’являються помилки системи 4WD та глюки бортового комп’ютера.

7. Opel Antara

Слабкі місця: електроніка, коробка автомат, частий вихід з ладу турбіни.

Вартість ремонту часто перевищує реальну ціну авто.

8. Volkswagen Tiguan (I покоління)

Типові проблеми: DSG-коробка, паливна система, розтяг ланцюга ГРМ.

Відомий своїми «дитячими хворобами» навіть після рестайлінгу.

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9. BMW X3 (F25)

Надто вибагливий до оливи та палива, виходять з ладу електронні блоки.

За даними AutoExpress, після 100−120 тис. км обслуговування стає дуже дорогим.

10. Dacia Duster (перше покоління)

Проблеми з КПП, рульовою рейкою, слабка шумоізоляція та електрика.

За словами механіків, дешеві матеріали швидко зношуються.

Не всі 10-річні кросовери — це вигідна покупка. Часто дешевизна такої машини компенсується високою вартістю обслуговування, постійними несправностями та відсутністю якісних запчастин. Якщо ви не хочете жити на СТО, краще уникати моделей з цього списку.

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