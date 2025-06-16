Новий кросовер BMW iX3 сам вмикатиме поворотники — Finance.ua

Новий кросовер BMW iX3 сам вмикатиме поворотники Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Новий кросовер BMW iX3 сам вмикатиме поворотники, www.theverge.com

Новий електрокросовер BMW iX3 буде сам вмикати поворотники, коли водій захоче перелаштуватися в іншу смугу.

Про це пише журналіст The Verge Тім Стівенс, який протестував майбутній автомобіль компанії.

«Так, нарешті, BMW створило рішення, яке покликане зруйнувати найпоширеніший стереотип про своїх водіїв: що вони ніколи не вмикають поворотники перед зміною смуги», — йдеться в статті.

BMW iX3 стане першим авто, побудованим на новій платформі Neue Klasse. Повідомляється, що воно включає вдосконалену систему допомоги водієві, яка не контролює, а підтримує та допомагає.

У центрі системи безпеки iX3 — чип Qualcomm Snapdragon Ride (він значно потужніший за будь-що, що раніше встановлювалося в авто компанії). До нього додається більш просунутий набір сенсорів, що дає кращу «картину світу» навколо автомобіля.

Один із ключових сенсорів — система моніторингу водія, яка здатна визначати, куди він дивиться та чи уважний за кермом.

Якщо їхати з увімкненою системою допомоги на шосе, iX3 сам керуватиме й змінюватиме смуги руху. Новизна в тому, що це авто самостійно вмикає поворотник, коли водій бере в руки кермо перед зміною смуги.

Якщо ж водій спробує змінити смугу вручну, не перевіривши сліпу зону, система утримання чинитиме опір і намагатиметься залишити в поточному положенні. Але якщо подивитися в дзеркало перед маневром, авто не чинитиме опору — бо водій «довів» свою уважність.

Що відомо про iX3

Запас ходу — до 650 км, швидка зарядка до 400 кВт дозволяє отримати близько 320 км пробігу за 10 хвилин. Крім Qualcomm Snapdragon Ride, електрокросовер має й інший «мозок» — Heart of Joy. Цей процесор об’єднує роботу всіх систем стійкості, розподілу тяги й управління моторами.

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