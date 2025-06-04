Електромобіль BMW i4 отримав флагманську версію (фото та ціна) — Finance.ua
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Електромобіль BMW i4 отримав флагманську версію (фото та ціна)

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Електромобіль BMW i4 отримав флагманську версію (фото та ціна)
Електромобіль BMW i4 отримав флагманську версію (фото та ціна)
У електромобіля BMW i4 з’явилася нова топ-версія M60 xDrive, яка змінила модифікацію M50 xDrive. Сумарна потужність двох електромоторів збільшена з 544 до 601 к.с., а час розгону до сотні скоротився з 3,9 до 3,7 с.
Інших змін немає, нова версія вже доступна для замовлення і в Німеччині коштує від 72 900 євро. При цьому у задньопривідних модифікацій i4 eDrive35 та i4 eDrive40 з’явилася покращена силова електроніка на основі карбіду кремнію, яка дозволила скоротити витрату електроенергії на 4,5% та збільшити паспортний запас ходу на 22 км.
У салоні електромобіля від BMW доступні два нових варіанти керма — двоспицеве для стандартних моделей і трьохспицеве для авто з пакетом M Sport.
На вигнутому інформаційно-розважальному дисплеї також тепер працює найновіша інформаційно-розважальна система BMW iDrive 8.5, яка навчилась покращеному плануванню маршруту електромобіля із зупинками для зарядки.
За матеріалами:
Autogeek
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