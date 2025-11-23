Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону бензинових авт Сьогодні 22:23 — Технології&Авто

Кінець епохи електрокарів: ЄС може скасувати заборону бензинових авт

Європейський Союз розглядає можливість змінити своє ключове кліматичне рішення — повну заборону продажу нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року. На тлі економічного спаду, занепокоєнь автовиробників та тиску окремих урядів ЄС дедалі серйозніше обговорює відтермінування переходу на безвуглецевий транспорт.

Європейське законодавство й досі формально передбачає повну заборону продажу нових машин із двигунами внутрішнього згоряння після 2035 року, але політична реальність змінилася. Автовиробники стикаються зі сповільненням попиту на електромобілі, дефіцитом інфраструктури та падінням прибутковості. Через це дедалі більше лідерів галузі — серед них CEO Mercedes-Benz Ола Келленіус — наполягають на більш гнучкому підході.

Про це повідомляє The Verge

Келленіус вважає, що суворий дедлайн вже не відповідає економічним умовам. За його словами, європейська автопромисловість не відмовляється від кліматичних цілей, але потребує більше часу, щоб зберегти робочі місця, підтримати конкуренцію та дозволити виробникам фінансувати перехід без втрат. Він називає це «оновленням стратегії», а не кроком назад.

Суспільна підтримка також змінилася. У період економічного піднесення амбітні кліматичні плани отримували широку підтримку. Тепер, коли промисловість скорочує десятки тисяч робочих місць, настрої стали обережнішими. Водночас на дорогах Європи після 2035 року все ще залишатиметься понад 200 млн авто з ДВЗ, і без нових енергоефективних моделей та альтернативного палива автопарк просто старітиме — про це Келленіус попереджає як про «ефект Гавани».

Які зміни можуть ухвалити?

На жовтневому саміті лідери ЄС доручили Єврокомісії запропонувати варіанти перегляду закону. Йдеться насамперед про розширення «технологічної нейтральності». Це означає можливе допущення після 2035 року:

— гібридів, — авто на синтетичному або біопаливі, — розширення переліку низьковуглецевих рішень, які можуть вважатися «нульовими» в обліку викидів.

Як пише CNBC, автовиробники роками добивалися цього. Вони хочуть, щоб гібриди та моделі на синтетичних паливах зараховувалися до групи беземісійних, навіть якщо вони зберігають ДВЗ. Натомість екологічні організації називають такий крок «дірявим регулюванням». Аналітики Transport & Environment попереджають: надмірні винятки розмиють кліматичну політику й дадуть перевагу китайським конкурентам, які вже масово виробляють дешевші електромобілі.

Телеканал 24 За матеріалами:

