Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров — Finance.ua
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Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров

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Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров
Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров
Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, що має знизити ціни на дзвінки близьким у Європі.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
«Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачували додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці — в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення», — написав Федоров.
Він зауважив, що ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.
«Далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home», — повідомив урядовець.
За матеріалами:
Finance.ua
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