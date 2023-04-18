Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров — Finance.ua

Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров Сьогодні 12:36

Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, - Федоров

Україна наближається до мобільного роумінгу з ЄС, що має знизити ціни на дзвінки близьким у Європі.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

«Наближаємося до мобільного роумінгу з ЄС. Щоб українці не сплачували додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці — в Україні. Рада ЄС схвалила пропозицію та дала зелене світло для двостороннього рішення», — написав Федоров.

Він зауважив, що ціни на дзвінки близьким у Європі для українців знизяться. Оператори не списуватимуть по 30 гривень за хвилину розмови. Не треба буде й змінювати SIM-картки під час поїздок Європою. Крім цього, права споживачів будуть захищені за правилами ЄС.

«Далі фінальне рішення має схвалити Комітет асоціації в торговельному складі. Команда Мінцифри, НКЕК, оператори та телеком-регулятор працюють, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до зони Roam like at home», — повідомив урядовець.

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