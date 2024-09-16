З 16 вересня «Київстар» змінив вартість послуг — Finance.ua

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З 16 вересня «Київстар» змінив вартість послуг

Фондовий ринок
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З 16 вересня «Київстар» змінив вартість послуг
З 16 вересня «Київстар» змінив вартість послуг
Як повідомили в компанії «Київстар», з 16 вересня 2024 року змінилась вартість деяких послуг: оновили тариф SIM для пристроїв та стартовий пакет Smart SIM.
Про це йдеться на сайті компанії.
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Оновлена вартість

  • Підключення тарифу SIM для пристроїв — 100 грн.
  • Стартовий пакет Smart SIM — 100 грн.
«Ми переглядаємо вартість тарифів, стартових пакетів та інших послуг, аби й далі збільшувати інвестиції, щоб розширювати мережу та оснащувати її додатковими джерелами живлення, генераторами», написали в компанії.
Нагадаємо, Київстар представив тариф на інтернет при відключенні електрики. Оператор зазначає, що абоненти можуть користуватися домашнім інтернетом навіть при відключенні електрики, оскільки 90% мережі Домашнього Інтернету обладнані джерелами безперебійного живлення.
Компанія продовжує інвестувати в енергонезалежність мережі та розширює послугу для інших міст України, щоб дедалі більше людей мали доступ до інтернету в будь-яких умовах.
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Довідка Finance.ua:

  • У зв’язку з підвищенням тарифів міжнародними партнерами, Київстар змінює вартість послуг роумінгу в Кабо-Верде та Мальдівах. Також покращаться умови роумінгу в Марокко.
  • Єврокомісія 10 липня ще на 12 місяців продовжила угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами.
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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