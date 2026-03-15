В Україні знизився попит на електрокари: які моделі обирали у лютому
В Україні знижується попит на автівки на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У лютому українці придбали 1074 електрокари, що на 76% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У порівнянні з січнем 2026 р. попит впав на 63%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Основну частину зареєстрованих транспортних засобів становили легкові електромобілі — 1013 одиниць. Із них 144 авто були новими, а 869 — вживаними.
Також протягом лютого було зареєстровано 61 комерційний електромобіль, серед яких лише 10 машин були новими.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
- BYD Sea Lion 06 — 16 авто;
- Zeekr 001 — 13 авто;
- BYD Leopard 3 — 13 авто;
- Zeekr 7X — 11 авто;
- HONDA eNP2 — 10 авто.
До списку також потрапив Volkswagen ID. UNYX, який обрали 8 покупців.
Лідери серед вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y — 124 авто;
- Tesla Model 3 — 117 авто;
- Nissan Leaf — 114 авто;
- Chevrolet Bolt — 59 авто;
- Tesla Model S — 45 авто.
Finance.ua вже писав, що протягом лютого українці придбали 14,8 тис. імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою ввезеною автівкою став Volkswagen Golf.
Найбільшу частку серед ввезених з-за кордону уживаних легковиків займають бензинові автомобілі — 61% від загальної кількості. На електромобілі припало 6%.
Поділитися новиною
Також за темою
В Україні знизився попит на електрокари: які моделі обирали у лютому
