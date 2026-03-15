0 800 307 555
укр
В Україні знизився попит на електрокари: які моделі обирали у лютому

Технології&Авто
54
Попит на електромобілі в Україні впав на 76%, Фото: freepik
В Україні знижується попит на автівки на акумуляторних джерелах живлення (BEV). У лютому українці придбали 1074 електрокари, що на 76% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У порівнянні з січнем 2026 р. попит впав на 63%.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Основну частину зареєстрованих транспортних засобів становили легкові електромобілі — 1013 одиниць. Із них 144 авто були новими, а 869 — вживаними.
Також протягом лютого було зареєстровано 61 комерційний електромобіль, серед яких лише 10 машин були новими.
ТОП-5 нових електромобілів місяця:
  • BYD Sea Lion 06 — 16 авто;
  • Zeekr 001 — 13 авто;
  • BYD Leopard 3 — 13 авто;
  • Zeekr 7X — 11 авто;
  • HONDA eNP2 — 10 авто.
До списку також потрапив Volkswagen ID. UNYX, який обрали 8 покупців.
Лідери серед вживаних електромобілів:
  • Tesla Model Y — 124 авто;
  • Tesla Model 3 — 117 авто;
  • Nissan Leaf — 114 авто;
  • Chevrolet Bolt — 59 авто;
  • Tesla Model S — 45 авто.
Finance.ua вже писав, що протягом лютого українці придбали 14,8 тис. імпортованих з-за кордону вживаних легковиків. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найпопулярнішою ввезеною автівкою став Volkswagen Golf.
Найбільшу частку серед ввезених з-за кордону уживаних легковиків займають бензинові автомобілі — 61% від загальної кількості. На електромобілі припало 6%.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems