Blue Origin запускає конкурента Starlink Сьогодні 00:02 — Технології&Авто

До кінця 2027 року в космос планують вивести 5408 супутників

Компанія Blue Origin, яку підтримує Джефф Безос, представила супутникову мережу TeraWave, що позиціонується як конкурент SpaceX Starlink.

У Blue Origin заявляють про пропускну здатність до 6 Тбіт/с в обидва боки.

Коли почнуть розгортати супутники

Розгортання супутників планується розпочати наприкінці 2027 року. Водночас мережа не орієнтована на масовий ринок: TeraWave створюється для корпоративних клієнтів, дата-центрів і державних структур.

За даними компанії, система матиме багаторівневу архітектуру з 5 408 супутників, з яких більшість працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. Вони забезпечуватимуть підключення до 144 Гбіт/с через бездротові канали.

Читайте також Blue Origin представила модернізовану ракету New Glenn для польотів на Місяць

Окремо планується запуск 128 супутників на середній навколоземній орбіті, які підтримуватимуть з’єднання зі швидкістю до 6 Тбіт/с.

На відміну від Starlink і супутникової мережі Amazon, Blue Origin не планує підключати мільйони користувачів. Максимальна кількість клієнтів оцінюється приблизно у 100 тисяч. Компанія заявляє, що мережа призначена для критично важливих операцій, де потрібна висока надійність і пропускна здатність.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.