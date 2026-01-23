Blue Origin запускає конкурента Starlink
Компанія Blue Origin, яку підтримує Джефф Безос, представила супутникову мережу TeraWave, що позиціонується як конкурент SpaceX Starlink.
У Blue Origin заявляють про пропускну здатність до 6 Тбіт/с в обидва боки.
Коли почнуть розгортати супутники
Розгортання супутників планується розпочати наприкінці 2027 року. Водночас мережа не орієнтована на масовий ринок: TeraWave створюється для корпоративних клієнтів, дата-центрів і державних структур.
За даними компанії, система матиме багаторівневу архітектуру з 5 408 супутників, з яких більшість працюватимуть на низькій навколоземній орбіті. Вони забезпечуватимуть підключення до 144 Гбіт/с через бездротові канали.
Окремо планується запуск 128 супутників на середній навколоземній орбіті, які підтримуватимуть з’єднання зі швидкістю до 6 Тбіт/с.
На відміну від Starlink і супутникової мережі Amazon, Blue Origin не планує підключати мільйони користувачів. Максимальна кількість клієнтів оцінюється приблизно у 100 тисяч. Компанія заявляє, що мережа призначена для критично важливих операцій, де потрібна висока надійність і пропускна здатність.
