День фінансів: надзвичайна ситуація в Харкові, ціни на квартири, преміювання держслужбовців

У вівторок, 3 лютого, росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року, під ударом були 8 областей України, а в Харкові оголосили надзвичану ситуацію.

Відмова ЄС від російського газу набула чинності

Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуває чинності 3 лютого.

До речі, транзит російської нафти через Україну скоротився до рекордного рівня.

Преміювання держслужбовців

У 2026 році процедура преміювання працівників державної служби відбуватиметься за оновленими правилами. Заробітна плата держслужбовців зросла, адже посадовий оклад прив’язаний до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Гривня зміцнилася

Зменшення тиску на валютному ринку минулого тижня дало змогу Національному банку України укріпити гривню нижче позначки 43 грн/$ та скоротити обсяги валютних інтервенцій.

Також експерт дав прогноз курсу євро і долара до кінця тижня.

При цьому стало відомо, що перекази коштів в Україну скорочуються другий рік поспіль.

Водночас у 2025 році кількість ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25% у порівнянні з 2024.

Блекаути впливають на ринок новобудов

Регулярні відключення електроенергії в Україні з мінюють поведінку покупців первинного житла, але не призводять до падіння цін чи масових скасувань угод.

А от квартири в Києві дорожчають: ціни на вторинці зросли на чверть.

🏬До речі, Finance.ua вирішив проаналізувати, які можуть бути стратегії накопичення необхідної суми на житло протягом п’ятирічного періоду. Про це читайте в нашій статті:

Виплати за житловими ваучерами для ВПО

Більше двох місяців в Україні діє новий напрям державної програми єВідновлення — житлова підтримка для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. У Міністерстві розвитку громад та територій України розповіли , чому попри високий попит деякі заявки досі залишаються нерозглянутими.

Як верифікувати свій Starlink

Україна впроваджує whitelist-режим для Starlink — перелік перевірених терміналів. Розповідаємо , що треба зробити, щоб ваш термінал додали до списку верифікованих.

