0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

День фінансів: надзвичайна ситуація в Харкові, ціни на квартири, преміювання держслужбовців

57
У вівторок, 3 лютого, росія завдала найпотужнішого удару по українській енергетиці з початку року, під ударом були 8 областей України, а в Харкові оголосили надзвичану ситуацію.
😎Перш ніж перейти до новин, запрошуємо вас пройти коротке опитування за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого.
Відмова ЄС від російського газу набула чинності
Регламент Європейського союзу REPowerEU, який встановлює поступове припинення імпорту в ЄС російського трубопровідного та скрапленого газу, опублікований в Офіційному журналі ЄС і набуває чинності 3 лютого.
  • До речі, транзит російської нафти через Україну скоротився до рекордного рівня.
Преміювання держслужбовців
У 2026 році процедура преміювання працівників державної служби відбуватиметься за оновленими правилами. Заробітна плата держслужбовців зросла, адже посадовий оклад прив’язаний до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Гривня зміцнилася
Зменшення тиску на валютному ринку минулого тижня дало змогу Національному банку України укріпити гривню нижче позначки 43 грн/$ та скоротити обсяги валютних інтервенцій.
  • При цьому стало відомо, що перекази коштів в Україну скорочуються другий рік поспіль.
  • Водночас у 2025 році кількість ідентифікацій через BankID НБУ зросла на 25% у порівнянні з 2024.
Блекаути впливають на ринок новобудов
Регулярні відключення електроенергії в Україні змінюють поведінку покупців первинного житла, але не призводять до падіння цін чи масових скасувань угод.
🏬До речі, Finance.ua вирішив проаналізувати, які можуть бути стратегії накопичення необхідної суми на житло протягом п’ятирічного періоду. Про це читайте в нашій статті:

🏡Як зібрати на перший внесок на квартиру за 5 років

Виплати за житловими ваучерами для ВПО
Більше двох місяців в Україні діє новий напрям державної програми єВідновлення — житлова підтримка для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. У Міністерстві розвитку громад та територій України розповіли, чому попри високий попит деякі заявки досі залишаються нерозглянутими.
Як верифікувати свій Starlink
Україна впроваджує whitelist-режим для Starlink — перелік перевірених терміналів. Розповідаємо, що треба зробити, щоб ваш термінал додали до списку верифікованих.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаНерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems