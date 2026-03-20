Toyota відкликає 144 тис. автомобілів Lexus — причина в камері

Lexus NX – серед моделей, які відкликає Toyota

Toyota оголосила про відкликання близько 144 200 негібридних автомобілів Lexus у США. Кампанія охоплює моделі NX 2022−2025 років, RX 2023−2026 та TX 2024−2026.

Причиною стала програмна помилка, через яку під час увімкнення задньої передачі може зникати зображення з камери заднього виду на екрані мультимедійної системи.

У чому проблема та ризики

Несправність пов’язана з програмним забезпеченням системи паркування. Вона може проявлятися двома способами:

зображення з камери зависає на кілька секунд;

картинка не з’являється взагалі.

Такий дефект порушує вимоги федерального стандарту безпеки FMVSS 111, який регулює задню видимість. У США камери заднього виду є обов’язковими для всіх нових авто з 2018 року, тому навіть короткочасний збій вважається підставою для відкликання.

За даними фахівців, проблема може виникати, якщо задню передачу вмикають одразу після запуску двигуна або після повторного увімкнення запалення.

Як вирішать проблему

Для автомобілів, що підпадають під відкликання, дилери Lexus безкоштовно:

оновлять програмне забезпечення камери заднього виду;

у разі потреби повністю замінять камеру.

Власників планують повідомити офіційно до середини травня 2026 року.

Як перевірити автомобіль

Перевірити, чи підпадає авто під відкликання, можна онлайн — за VIN-кодом або номерним знаком на офіційних сайтах Lexus або регулятора. Також доступна консультація через службу підтримки Lexus.

Що робити власникам

Автовласникам радять не чекати офіційного повідомлення, а самостійно звернутися до дилера.

До усунення несправності варто:

перед рухом заднім ходом перевіряти ситуацію навколо авто візуально;

рухатися повільно, особливо на парковках, у дворах і біля пішоходів;

заздалегідь перевірити VIN-код і записатися на обслуговування.

Усі роботи в межах відкликання виконуватимуться безкоштовно для власників.

