Чи має орендар оплачувати ремонт житла

Орендоване житло

Оренда житла в Україні часто супроводжується суперечками між власниками та мешканцями — насамперед через гроші. Найчастіше конфлікти виникають навколо оплати комунальних послуг і ремонту. Експерти пояснюють, як ці обов’язки розподіляються за законом і що можна змінити в договорі.

Хто платить за комуналку і поточний ремонт

За загальним правилом, відповідно до статті 819 Цивільного кодексу України, комунальні послуги оплачує орендар. Також саме він відповідає за утримання житла у належному стані.

Йдеться про поточний або дрібний ремонт: заміну лампочок, усунення незначних несправностей, прочищення зливів чи дрібні сантехнічні роботи. До обов’язків мешканця також може входити косметичний ремонт, якщо інше не передбачено договором.

Водночас ці правила не є жорсткими — сторони можуть домовитися про інший розподіл витрат і закріпити це в договорі оренди.

Капітальний ремонт і відповідальність за поломки

Капітальні роботи зазвичай залишаються відповідальністю власника житла. До них належать заміна труб, ремонт системи опалення, електропроводки, даху, вікон або дверей.

Логіка проста: саме власник отримує дохід від оренди, тому має забезпечити придатний стан житла.

Окремо визначається відповідальність за поломки.

Якщо проблема виникла через природний знос — витрати несе власник.

Якщо ж несправність сталася з вини орендаря, наприклад через неправильне користування технікою або засмічення каналізації, — платити доведеться мешканцю.

У підсумку ключове правило — орієнтуватися не лише на закон, а й на умови договору, де сторони можуть детально прописати всі нюанси.

В українському інформаційному просторі активно поширюють новини про нібито нові штрафи для власників квартир, які здають житло в оренду.

Проте, як ми повідомляли раніше, у Верховній Раді наразі не розглядають ініціатив щодо запровадження нових штрафів для власників житла, які здають його в оренду. Водночас питання легалізації ринку залишається актуальним, і обговорення зосереджене насамперед на зміні податкових умов.

