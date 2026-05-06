Чи має орендар оплачувати ремонт житла

Оренда житла в Україні часто супроводжується суперечками між власниками та мешканцями — насамперед через гроші. Найчастіше конфлікти виникають навколо оплати комунальних послуг і ремонту. Експерти пояснюють, як ці обов’язки розподіляються за законом і що можна змінити в договорі.
Хто платить за комуналку і поточний ремонт
За загальним правилом, відповідно до статті 819 Цивільного кодексу України, комунальні послуги оплачує орендар. Також саме він відповідає за утримання житла у належному стані.
Йдеться про поточний або дрібний ремонт: заміну лампочок, усунення незначних несправностей, прочищення зливів чи дрібні сантехнічні роботи. До обов’язків мешканця також може входити косметичний ремонт, якщо інше не передбачено договором.
Водночас ці правила не є жорсткими — сторони можуть домовитися про інший розподіл витрат і закріпити це в договорі оренди.
