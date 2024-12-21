Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу

Казна та Політика
19
Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу
Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу, Фото: freepik
Згідно з підсумками двадцять третьої хвилі програми «Власна Справа», 483 українці отримають гранти на суму 116 млн грн для запуску або розвитку власного бізнесу.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.
Читайте також
З початку року у межах програми підтримали вже 10 300 підприємців, у бізнес яких держава інвестувала 2,5 млрд грн.

Скільки підприємців отримали кошти від початку великої війни

Загалом від початку повномасштабного вторгнення майже 22 тисячі підприємців отримали гранти на 5,2 млрд грн.
За словами Бережної, кожен п’ятий бізнесмен відкрив нове підприємство.

Підібрати кредит 👛

Інші завдяки гранту змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва, асортимент продукції та послуг, вийти на нові ринки.
Читайте також
Окрім того, грантоотримувачі створять понад 40 тисяч робочих місць в різних галузях.

Популярні регіони серед переможців

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять третьої хвилі 55% жінок, 37% чоловіків та 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.
Найбільше грантоотримувачів із Львівської (60), Рівненської (39), Харківської та Івано-Франківської (по 35) областей, а також міста Києва (40).
Читайте також
Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.
Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять третьої хвилі, є:
  • оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 183 людей;
  • тимчасове розміщування й організація харчування — 63 людей;
  • переробна промисловість — 63 людей;
  • надання інших видів послуг — 40 людей;
  • охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 27 людей.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.