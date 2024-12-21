Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу — Finance.ua

Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Скільки українців отримали кошти від держави на відкриття бізнесу, Фото: freepik

Згідно з підсумками двадцять третьої хвилі програми «Власна Справа», 483 українці отримають гранти на суму 116 млн грн для запуску або розвитку власного бізнесу.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

З початку року у межах програми підтримали вже 10 300 підприємців, у бізнес яких держава інвестувала 2,5 млрд грн.

Скільки підприємців отримали кошти від початку великої війни

Загалом від початку повномасштабного вторгнення майже 22 тисячі підприємців отримали гранти на 5,2 млрд грн.

За словами Бережної, кожен п’ятий бізнесмен відкрив нове підприємство.

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Інші завдяки гранту змогли масштабувати свій бізнес, збільшити обсяги виробництва, асортимент продукції та послуг, вийти на нові ринки.

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Окрім того, грантоотримувачі створять понад 40 тисяч робочих місць в різних галузях.

Популярні регіони серед переможців

Серед отримувачів мікрогрантів двадцять третьої хвилі 55% жінок, 37% чоловіків та 8% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (60), Рівненської (39), Харківської та Івано-Франківської (по 35) областей, а також міста Києва (40).

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Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці двадцять третьої хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів — 183 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування — 63 людей;

переробна промисловість — 63 людей;

надання інших видів послуг — 40 людей;

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги — 27 людей.

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