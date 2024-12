Які бізнеси хочуть відкрити українки в Польщі: результати опитування — Finance.ua

Які бізнеси хочуть відкрити українки в Польщі: результати опитування Сьогодні 17:36 — Світ

Які бізнеси хочуть відкрити українки в Польщі: результати опитування

У Польщі в рамках програми «The Way to Business», яка спрямована на інформаційну підтримку біженок з України, провели цікаве опитування. Українок питали про те, який бізнес вони планують розпочати в Польщі.

Як повідомляє Yavp. pl, результати опитування показали, що українські жінки-біженки, які планують відкриття власної справи в Польщі, найбільше фокусуються на створенні малого бізнесу у сфері послуг з мінімальними власними інвестиціями.

Опитуванняпроводилося з червня до вересня 2024 в рамках програми The Way to Business, спрямованої на інформаційну підтримку жінок з України, що вимушено знаходяться в Польщі через війну.

Читайте також Бізнес у Польщі: у яких сферах українці відкривають власну справу

73% учасниць опитування планують розпочати бізнес у сфері послуг у таких сегментах, як освіта (дитячі садки, мовні курси, дитячі курси, кулінарні заняття тощо), консультаційні послуги (право, легалізація, маркетинг, логістика, працевлаштування тощо), сфера краси (перукарні, салони краси тощо), а також дизайн, фотографія, туризм, ІТ та транспортні послуги

Ще 20% планують розпочати свій торговий бізнес у сфері моди, продажу нижньої білизни та одягу, косметики, кулінарних виробів, переважно за допомогою електронної комерції

5% мріють трохи масштабніше та планують бізнес в сегменті HoReCA (готель, ресторан, кафе).

Ще 2% - планують відкриття власного виробництва.

Нагадаємо, що згідно з офіційними даними, з початком повномасштабного вторгнення та міграції до Польщі, українці вже заснували більше 30 000 підприємств, серед яких 43% було засновано саме жінками

Довідка Finance.ua:

Польща має сприятливі умови для підприємців, зокрема доступ до європейського ринку та наявність державних програм підтримки бізнесу. Проте для відкриття власної справи є кілька важливих аспектів, які варто враховувати. Що потрібно знати українцям, які хочуть відкрити бізнес у Польщі?

За підсумками 2023 року українці відкрили у Польщі 30 325 нових компаній. Кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у сусідній країні був громадянин України.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.