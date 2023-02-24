Бізнес у Польщі: у яких сферах українці відкривають власну справу — Finance.ua

Бізнес у Польщі: у яких сферах українці відкривають власну справу Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Бізнес у Польщі: у яких сферах українці відкривають власну справу

З початку повномасштабної війни кількість компаній, створених громадянами України в Польщі, далі зростає. З березня 2022 року українці запустили у Польщі понад 17,7 тисяч приватних підприємств, зазначили у Польському економічному інституті.

У березні 2022 року громадяни України відкрили 296 компаній у Польщі, зазначила Олександра Вейт-Книжевська з Польського економічного інституту (PIE).

«Найбільше зростання активних ФОПів, які починають свою підприємницьку діяльність, відбулося в квітні минулого року, коли їх кількість зросла майже втричі в порівнянні з березнем. У січні 2023 року кількість українських компаній, які увійшли до CEIDG, була понад у сім разів більшою, ніж у березні минулого року», — каже представниця Польського економічного інституту.

На чому спеціалізуються українські підприємства у Польщі

Більшість нових компаній, які входять у CEIDG, створених громадянами України, розташовані в Мазовецькому воєводстві (24%). Іншими воєводствами, в яких досить часто запускалась українська господарська діяльність, були Нижньосілезьке (15%), Малопольське (14%) і Поморське (11%).

Серед українських підприємств, створених з березня 2022 року до січня 2023 року, будівництвом займалися 24%.

займалися 24%. Значна частка українських компаній працює в інформаційно-комунікаційній сфері (17%).

сфері (17%). Третім популярним напрямком, за яким українці відкривають власну справу у Польщі стала сервісна діяльність (14%).



Українки володіли 41% створених компаній, зареєстрованих у CEIDG.

«У реєстрі громадян України та членів їх сімей, яким на підставі спеціального закону надано статус іноземця, зареєстровано понад 985 тисяч осіб (станом на 20.02.2023), з яких 49% становили жінки та 11% чоловіки працездатного віку», — зазначила Вейт-Книжевська.

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Це означає, що нові підприємства, створені у Польщі українцями у 2022 році, стосувалася не лише військових біженців, а й людей, які до війни перебували в країні.

В яких галузях запускають бізнеси (за гендером):

Бізнеси, засновані українськими жінками у Польщі, в основному були активними у сфері послуг (31%), інформації та комунікації (12%), торгівлі, адміністративних та допоміжних послуг (10%).

Чоловіки ж створили переважно приватні підприємства, пов’язані з будівництвом (37%), інформацією та зв’язком (21%) та транспортно-складським управлінням (11%).

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