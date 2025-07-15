Найбільший на Землі «камінь з Марсу» продадуть на аукціоні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найбільший на Землі «камінь з Марсу» продадуть на аукціоні

Світ
28
Найбільший на Землі «камінь з Марсу» продадуть на аукціоні
Найбільший на Землі «камінь з Марсу» продадуть на аукціоні
На аукціоні в Нью-Йорку продають найбільший шматок із поверхні Марса, який коли-небудь знаходили на Землі. Камінь вагою 25 кілограмів планують продати за плату від двох до чотирьох мільйонів доларів.
Про це інформує Phys.org з посиланням на аукціонний дім Sotheby’s, який проводить продаж, присвячений природознавству.
Організатори заходу повідомляють, що камінь знесло з поверхні Марса масивним ударом астероїда. Пізніше шматок Червоної планети подолав 225 мільйонів кілометрів до Землі, де метеоритом упав у Сахару.
Унікальний камінь знайшли посеред пісків Нігерії в листопаді 2023 року. Червоно-коричневий об’єкт приблизно на 70% більший за попередній найбільший зі знайдених фрагментів Марса.
Невеликий фрагмент каменю вилучили і відправили до спеціалізованої лабораторії, яка підтвердила його походження. Для цього фахівці порівняли його з хімічним складом марсіанських зразків, які отримали завдяки місії на планету космічного зонда «Вікінг» у 1976 році.
Читайте також
Дослідження показало, що це олівін-мікрогабброїчний шерготит (olivine-microgabbroic shergottite) — тип породи з Марсу, що утворився внаслідок повільного охолодження магми. Як кажуть в аукціонному домі, камінь має крупнозернисту текстуру та містить мінерали піроксен та олівін.
При цьому поверхня шматка Червоної планети склоподібна — ймовірно, через дію високої температури під час проходження крізь атмосферу Землі.
Точно не відомо, коли метеорит упав на Землю, але аналіз припускає, що це могло статися протягом останніх кількох років.
На аукціоні також представлять ще 121 лот, зокрема метеорити, мінерали ювелірної якості та скам’янілості. Серед них буде скелет молодого динозавра цератозавра висотою понад два метри та завдовжки майже три — за нього планують отримати до шести мільйонів доларів.
За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems