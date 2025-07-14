Держдеп США оголосив про намір звільнити майже 15% свого внутрішнього персоналу — Finance.ua

Держдеп США оголосив про намір звільнити майже 15% свого внутрішнього персоналу Сьогодні 07:12 — Світ

Держдеп США оголосив про намір звільнити майже 15% свого внутрішнього персоналу

Державний департамент США оголосив про плани масштабних звільнень у межах найсуттєвішої за десятиліття реорганізації дипломатичної служби країни.

Про це пише The Guardian

За словами чиновників, скорочення приведуть їхню місію у відповідність до бачення президента США Дональда Трампа про «Америку понад усе».

Звільнення, які офіційно називають «скороченням штату», а також добровільні відставки торкнуться близько 15% співробітників держдепартаменту. За словами високопоставленого чиновника, йдеться приблизно про 1800 осіб. У межах реорганізації також буде об’єднано або повністю ліквідовано кілька сотень управлінь.

«У найближчі дні департамент повідомить окремим працівникам, яких торкнеться скорочення. Насамперед ми хочемо подякувати їм за віддану службу Сполученим Штатам», — йдеться у службовій записці, підписаній заступником держсекретаря з управління й ресурсів Майклом Рігасом.

У держдепі заявили, що прагнуть усунути дублювання функцій і структур. Так, у відомстві діють одразу три офіси, які займаються санкційною політикою, а інші підрозділи, за словами посадовців, «розмножилися» в епоху після Холодної війни, особливо за адміністрації Білла Клінтона.

«Ми аналізували функції, які дублюються, перетинаються або вже не відповідають зовнішньополітичним пріоритетам президента у світі після Холодної війни», — пояснив один із високопоставлених чиновників, який проводив брифінг щодо реформи.

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За словами посадовців, ці зміни мають посилити регіональні бюро завдяки спрощенню вертикалі управління. Очікується також, що це посилить роль політичних призначенців і зробить громіздку бюрократичну систему держдепу більш керованою для адміністрації Трампа.

«Чимало цих змін стосується дублюючих структур: частину функцій, які перетинаються, буде передано до регіональних бюро або посольств — до тих, які безпосередньо займаються дипломатією на місцях», — зазначив чиновник.

Деякі бюро, що спеціалізуються на питаннях імміграції або просування демократії, зазнають суттєвих змін в умовах адміністрації Трампа, яка скептично ставиться до традиційної американської дипломатії за кордоном.

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