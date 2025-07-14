До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг — Finance.ua

До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг 14.07.2025, 01:03 — Світ

До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг

Китайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість — до 600 км/год.

Про це пише sina.com.cn.

«У Пекіні дебютував надпровідний електричний високошвидкісний поїзд на магнітній підвісці, який може розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину» — зазначено у статті.

Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю, підвищеною безпекою, значним енергозбереженням та повною екологічністю.

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Старший інженер компанії CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. розповів, що надпровідні електричні високошвидкісні поїзди на магнітній підвісці використовують бортові надпровідні магніти для взаємодії з котушками на колії, що забезпечує безконтактну роботу між поїздом і колією.

Порівняно зі звичайними залізничними транспортними засобами, транспортні засоби на магнітній підвісці мають низку переваг зокрема у вигляді високої здатності долати підйоми, малий радіус повороту, високу швидкість руху, низький рівень шуму під час роботи, високу безпеку, відсутність механічного зносу. Перевагами також є низькі витрати на ремонт та обслуговування.

Китай вже має багатий досвід в експлуатації таких технологій. З 2004 року в країні успішно функціонує комерційна лінія маглевів, яка з’єднує Шанхай із міжнародним аеропортом «Пудун». Потяги, що діють, на цьому маршруті розганяються до 430 км/год.

Новий надшвидкісний потяг, за прогнозами розробників, особливо затребуваний на маршрутах між великими мегаполісами Піднебесної. Згідно з планами китайського уряду, будівництво масштабних комерційних ліній для нових надшвидкісних маглевів почнеться за п’ять років.

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