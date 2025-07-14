До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг — Finance.ua
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До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг

Світ
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До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
Китайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість — до 600 км/год.
Про це пише sina.com.cn.
«У Пекіні дебютував надпровідний електричний високошвидкісний поїзд на магнітній підвісці, який може розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину» — зазначено у статті.
Інженери компанії наголошують, що новий склад відрізняється безпрецедентною ефективністю, підвищеною безпекою, значним енергозбереженням та повною екологічністю.
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Старший інженер компанії CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd. розповів, що надпровідні електричні високошвидкісні поїзди на магнітній підвісці використовують бортові надпровідні магніти для взаємодії з котушками на колії, що забезпечує безконтактну роботу між поїздом і колією.
Порівняно зі звичайними залізничними транспортними засобами, транспортні засоби на магнітній підвісці мають низку переваг зокрема у вигляді високої здатності долати підйоми, малий радіус повороту, високу швидкість руху, низький рівень шуму під час роботи, високу безпеку, відсутність механічного зносу. Перевагами також є низькі витрати на ремонт та обслуговування.
Китай вже має багатий досвід в експлуатації таких технологій. З 2004 року в країні успішно функціонує комерційна лінія маглевів, яка з’єднує Шанхай із міжнародним аеропортом «Пудун». Потяги, що діють, на цьому маршруті розганяються до 430 км/год.
Новий надшвидкісний потяг, за прогнозами розробників, особливо затребуваний на маршрутах між великими мегаполісами Піднебесної. Згідно з планами китайського уряду, будівництво масштабних комерційних ліній для нових надшвидкісних маглевів почнеться за п’ять років.
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