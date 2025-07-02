Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг

Технології&Авто
8
Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг
Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг
Deutsche Bahn та Siemens протестували новий високошвидкісний поїзд на маршруті між Ерфуртом та Лейпцигом/Галле. ICE-S у поєднанні з новим тестовим вагоном Velaro Novo від Siemens розвинув швидкість близько 405 кілометрів на годину.
Згідно з повідомленням Deutsche Bahn, ця швидкість є новим рекордом для лінії. За словами представника залізниці, найвища швидкість, коли-небудь досягнута на цій ділянці, становила близько 333 кілометрів на годину.
«Тестові випробування дають нам важливі висновки для ремонту та обслуговування високошвидкісних ліній, а також для технічного розвитку високошвидкісних поїздів, а отже, приносять користь пасажирам», — сказав Філіп Нагль, голова дочірньої компанії DB InfraGo, що займається залізничною інфраструктурою.
Читайте також
З іншого боку, для Siemens це також важливе випробування нової залізничної технології.
Velaro Novo ще не використовується на регулярних рейсах. Нинішні поїзди Deutsche Bahn базуються на попередніх поколіннях Velaro. Поки що не відомо, в якому вигляді і коли нова модель вийде на рейки в Німеччині.
Технічно, для поїздів ICE Deutsche Bahn не є проблемою розвинути швидкість понад 300 кілометрів на годину. Лише ICE 4 не може перевищувати 265 кілометрів на годину. Однак, зважаючи на короткі відстані між залізничними станціями в Німеччині та часто перевантажену залізничну мережу, досягти цього де-факто неможливо.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems