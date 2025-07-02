Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг — Finance.ua

Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг 02.07.2025, 01:34 — Технології&Авто

Deutsche Bahn протестував високошвидкісний потяг

Deutsche Bahn та Siemens протестували новий високошвидкісний поїзд на маршруті між Ерфуртом та Лейпцигом/Галле. ICE-S у поєднанні з новим тестовим вагоном Velaro Novo від Siemens розвинув швидкість близько 405 кілометрів на годину.

Згідно з повідомленням Deutsche Bahn, ця швидкість є новим рекордом для лінії. За словами представника залізниці, найвища швидкість, коли-небудь досягнута на цій ділянці, становила близько 333 кілометрів на годину.

«Тестові випробування дають нам важливі висновки для ремонту та обслуговування високошвидкісних ліній, а також для технічного розвитку високошвидкісних поїздів, а отже, приносять користь пасажирам», — сказав Філіп Нагль, голова дочірньої компанії DB InfraGo, що займається залізничною інфраструктурою.

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З іншого боку, для Siemens це також важливе випробування нової залізничної технології.

Velaro Novo ще не використовується на регулярних рейсах. Нинішні поїзди Deutsche Bahn базуються на попередніх поколіннях Velaro. Поки що не відомо, в якому вигляді і коли нова модель вийде на рейки в Німеччині.

Технічно, для поїздів ICE Deutsche Bahn не є проблемою розвинути швидкість понад 300 кілометрів на годину. Лише ICE 4 не може перевищувати 265 кілометрів на годину. Однак, зважаючи на короткі відстані між залізничними станціями в Німеччині та часто перевантажену залізничну мережу, досягти цього де-факто неможливо.

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