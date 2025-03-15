Reкордна компенсація: німецький Deutsche Bahn виплатив майже 200 млн євро за запізнення потягів — Finance.ua
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Reкордна компенсація: німецький Deutsche Bahn виплатив майже 200 млн євро за запізнення потягів

Світ
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Reкордна компенсація: німецький Deutsche Bahn виплатив майже 200 млн євро за запізнення потягів
Reкордна компенсація: німецький Deutsche Bahn виплатив майже 200 млн євро за запізнення потягів
Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn виплатив 196,8 млн євро компенсації за запізнення та скасування потягів у 2024 році, що стало рекордним показником.
Про це повідомляє агентство Bild.
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Загалом зафіксували 6,9 млн поданих заяв про компенсацію, а основною причиною затримок була стара залізнична мережа.
Представник Deutsche Bahn заявив, що 80% затримок у 2024 році були спричинені старістю та перевантаженістю інфраструктури.
Це, за його словами, ще раз підкреслює важливість реконструкції залізничної мережі.
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У агентстві зазначили, що до 2030 року Deutsche Bahn планує закрити на кілька місяців 40 важливих ділянок залізничної мережі та капітально відремонтувати їх.
Водночас модернізують старі колії, повітряні лінії та станції на магістральних лініях.
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