«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут) — Finance.ua

«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут) Сьогодні 16:44 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут)

Поїзд № 95/96 Київ — Рахів став флагманським та отримав назву «Гуцульщина».⠀Про це повідомляє пресслужба перевізника.

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«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина».

Гарантовані опції цього флагманського поїзда:

нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети без закриттів на санітарні зони) кондиціонери, розетки, регулювання освіти, розетки в купе);

приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;

фірмова назва та логотип з результатами історії поїзда й маршруту.

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Опційно флагманський поїзд також може мати:

додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);

сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;

інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;.

ігротека на борту.⠀

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Розклад

Поїзд № 95/96 Київ — Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50.

У зворотному напрямку:

відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.⠀

В Укрзалізниці нагадаи, що «Гуцульщина» — це вже сьомий флагманський поїзд Укрзалізниці. Наразі також курсують:

№ 15/16 Харків — Ясіня «Лесь Курбас».

№ 17/18 Харків — Ужгород «Сковорода».

№ 79/80 Дніпро — Львів «Січеслав».

№ 91/92 Київ — Львів «Леополіс».

№ 105/106 Київ — Одеса «Чорноморець».

№ 7/8 Київ — Чернівці «Буковина».

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Флагманські поїзди марковані в застосунку Укрзалізниці спеціальною позначкою для легкого пошуку при отриманні квитків.

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