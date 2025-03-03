«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут) — Finance.ua
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«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут)

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«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут)
«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг (маршрут)
Поїзд № 95/96 Київ — Рахів став флагманським та отримав назву «Гуцульщина».⠀Про це повідомляє пресслужба перевізника.
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«Укрзалізниця» відкрила новий флагманський потяг Київ — Рахів під назвою «Гуцульщина».
Гарантовані опції цього флагманського поїзда:
  • нові (випущені після 2021 року) або модернізовані вагони з відповідними зручностями (вакуумні туалети без закриттів на санітарні зони) кондиціонери, розетки, регулювання освіти, розетки в купе);
  • приведені до сучасного стандарту вбиральні з дозаторами мила та накладками на унітази;
  • фірмова назва та логотип з результатами історії поїзда й маршруту.
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Опційно флагманський поїзд також може мати:
  • додаткові елементи безпеки (відеонагляд у коридорі вагона, звукова сигналізація та тривожні кнопки в купе);
  • сповивальні столики в деяких нових вагонах та мобільні дитячі манежі;
  • інклюзивний вагон з пандусами у складі поїзда;.
  • ігротека на борту.⠀
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Розклад

Поїзд № 95/96 Київ — Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50.
У зворотному напрямку:
відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.⠀
В Укрзалізниці нагадаи, що «Гуцульщина» — це вже сьомий флагманський поїзд Укрзалізниці. Наразі також курсують:
№ 15/16 Харків — Ясіня «Лесь Курбас».
№ 17/18 Харків — Ужгород «Сковорода».
№ 79/80 Дніпро — Львів «Січеслав».
№ 91/92 Київ — Львів «Леополіс».
№ 105/106 Київ — Одеса «Чорноморець».
№ 7/8 Київ — Чернівці «Буковина».
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Флагманські поїзди марковані в застосунку Укрзалізниці спеціальною позначкою для легкого пошуку при отриманні квитків.
Треба гроші на подорож — за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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