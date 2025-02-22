«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті
У четвер, 27 лютого, «Укрзалізниця» запустить перший дитячий вагон у міжнародному сполученні.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
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У компанії зауважили, вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні.
Як обладнаний дитячий вагон
Вагон, зокрема, містить пандуси для візочків, дитячі манежі, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню, захищені бортики верхніх полиць, безпечні коридорні поручні з м’якою оббивкою, настільні ігри та інші вигоди для дітей.
Придбати квитки можна виключно через застосунок «Укрзалізниці» зі спеціальним маркуванням «дитячий».
У компанії також зазначили, що рекомендують цей вагон насамперед для батьків з дітьми від 0 до 8 років.
Нагадаємо, УЗ з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.
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