«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті — Finance.ua
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«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті
«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті
У четвер, 27 лютого, «Укрзалізниця» запустить перший дитячий вагон у міжнародному сполученні.
Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».
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Зазначається, що вже відкритий продаж квитків у дитячий вагон у складі поїзда № 351 Київ — Кишинів.

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У компанії зауважили, вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні.

Як обладнаний дитячий вагон

Вагон, зокрема, містить пандуси для візочків, дитячі манежі, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню, захищені бортики верхніх полиць, безпечні коридорні поручні з м’якою оббивкою, настільні ігри та інші вигоди для дітей.
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Придбати квитки можна виключно через застосунок «Укрзалізниці» зі спеціальним маркуванням «дитячий».
У компанії також зазначили, що рекомендують цей вагон насамперед для батьків з дітьми від 0 до 8 років.
Нагадаємо, УЗ з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.
За матеріалами:
Finance.ua
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