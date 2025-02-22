«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті — Finance.ua

«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті Сьогодні 14:38 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» запускає перший дитячий вагон на міжнародному маршруті

У четвер, 27 лютого, «Укрзалізниця» запустить перший дитячий вагон у міжнародному сполученні.

Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Зазначається, що вже відкритий продаж квитків у дитячий вагон у складі поїзда № 351 Київ — Кишинів.

У компанії зауважили, вагон повністю сертифікований для руху в міжнародному сполученні.

Як обладнаний дитячий вагон

Вагон, зокрема, містить пандуси для візочків, дитячі манежі, сповивальні столики, гіпоалергенну дитячу постіль, дитяче меню, захищені бортики верхніх полиць, безпечні коридорні поручні з м’якою оббивкою, настільні ігри та інші вигоди для дітей.

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Придбати квитки можна виключно через застосунок «Укрзалізниці» зі спеціальним маркуванням «дитячий».

У компанії також зазначили, що рекомендують цей вагон насамперед для батьків з дітьми від 0 до 8 років.

Нагадаємо, УЗ з 1 лютого зменшила знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

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