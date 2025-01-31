S&P підвищило рейтинг «Укрзалізниці» — Finance.ua

S&P підвищило рейтинг «Укрзалізниці» Сьогодні 20:41 — Фондовий ринок

S&P підвищило рейтинг «Укрзалізниці»

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг АТ «Укрзалізниця» та її єврооблігацій з «CC» до «CCC-» після виплати компанією 9 січня та 15 січня купонів за єврооблігаціями з погашенням у 2026 та 2028 роках.

Про це йдеться в повідомленні S&P.

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«Рейтинги АТ «Укрзалізниця» підвищено до рівня «ССС-» за купонними виплатами; прогноз «Негативний», — наголошується в повідомленні.

Ризик дефолту УЗ після виплати купонного доходу зменшився, але не зник, враховуючи значний тиск на ліквідність компанії, спричинений війною в Україні та високу невизначеність щодо фінансової спроможності українського уряду надавати подальшу підтримку компанії.

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Рішення УЗ здійснити виплати по купонах в січні було прийнято в зв’язку з впевненістю, що влада схвалить підвищення тарифів.

«Хоча ліквідність УЗ суттєво погіршилась, ми розуміємо, що від керівництва компанії ми отримали інформацію про те, що зараз існує більша ймовірність підвищення тарифів у 2025 році, що може дещо покращити здатність УЗ генерувати грошові потоки, хоча остаточного рішення про підвищення тарифів ще не було прийнято», — йдеться в повідомленні рейтингового агентства.

В S&P допускають, що УЗ доведеться реструктуризувати графік платежів або оголосити дефолт за борговими виплатами протягом наступних 6−12 місяців, оскільки без додаткового державного втручання або значного скорочення операційних витрат наявна ліквідність за такий строк буде вичерпана.

У агентстві нагадали, що в 2025 році виплати УЗ за купонами будуть невисокими — близько $45 млн, а великий платіж компанії доведеться здійснити в липні 2026 року — $703 млн.

Нагадаємо:

«Укрзалізниця» вирішила здійснити платежі за єврооблігаціями, що припадають на січень 2025 року, з метою підтримки конструктивних відносин з їх держателями.

Економічна Правда За матеріалами:

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