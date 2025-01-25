«Укрзалізниця» досягла рекордного обсягу перевезень вантажів за час воєнного стану — Finance.ua

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«Укрзалізниця» досягла рекордного обсягу перевезень вантажів за час воєнного стану

Казна та Політика
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«Укрзалізниця» досягла рекордного обсягу перевезень вантажів за час воєнного стану
«Укрзалізниця» досягла рекордного обсягу перевезень вантажів за час воєнного стану
АТ «Укрзалізниця» у 2024 році досягла значного зростання обсягів перевезень, зокрема експортних.
За словами заступника директора департаменту комерційної роботи Валерія Ткачова, експортні перевезення залізницею збільшилися на 51,2%, досягнувши 84,67 млн тонн.

Зростання вантажоперевезень

«За оперативними даними, упродовж грудня 2024 року залізницею перевезено 14,032 млн т вантажів (+0,071 млн т, або +0,5% до обсягів листопада 2024 року). За результатами 2024 року перевезено залізницею 174,93 млн т (+26,5 млн т, або +17,9% до 2023 року)», — йдеться у повідомленні.
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Ткачов наголосив, що це найбільший річний показник обсягу перевезення вантажів залізничним транспортом за період воєнного стану.
Зокрема, торік досяг рекордної позначки обсяг перевезення цементу — 1,674 млн т.
За даними заступника директора департаменту, обсяг експортних перевезень залізницею за 2024 рік збільшився порівняно з січнем — груднем 2023 року на 51,2% - до 84,67 млн т.

Що вплинуло на збільшення експорту

Істотне збільшення експортних перевезень «Укрзалізниці» фахівець пояснює ефективною роботою українського морського коридору та відновленням економіки України в цілому.
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У структурі експортних перевезень залізницею за 2024 рік переважають зернові вантажі — 34,132 млн т (40,3% загального обсягу експортних перевезень).
На другому місці — руда залізна й марганцева, якої було перевезено 33,001 млн т (39%). Чорних металів було перевезено 5,167 млн т (6,1%).
За матеріалами:
Finance.ua
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