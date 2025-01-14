Україна відкрила 16 нових ринків для експорту української продукції: 9 нових країн — Finance.ua

Україна відкрила 16 нових ринків для експорту української продукції: 9 нових країн Сьогодні 20:00 — Аграрний ринок

Україна відкрила 16 нових ринків для експорту української продукції: 9 нових країн

Завдяки цій командній роботі у 2024 році вдалося відкрити українським експортерам доступ до 16 нових іноземних ринків.

Про це пише Міністерство закордонних справ та Держпродспоживслужба.

Високі результати зокрема свідчать, що українська система контролю визнана нашими ключовими торговельними партнерами — Китаєм, Канадою, США, державами-членами ЄС. Загалом за останні десять років проведено понад 30 відповідних міжнародних оцінок.

Читайте також Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу

«Ми розуміємо, що у час повномасштабної війни критично важливою є підтримка економіки України, а в умовах викликів на внутрішньому ринку особливого значення набуває експорт. По суті це можливість залучати ресурси ззовні в національну економіку та створювати можливості для українських виробників. Тому для нас є стратегічним пріоритетом допомога нашим компаніям у виході на нові іноземні ринки. МЗС і Держпродспоживслужба виступають тим ключем, який відкриває двері для торгівлі. Ми домовляємося з урядами та партнерами про дозволи, сертифікати, лібералізацію торгівлі, допуск української продукції. Минулоріч завдяки цій роботі вдалося відкрити 16 нових ринків і ми плануємо досягати нових результатів у 2025 році», — зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Читайте також Україна встановила рекорд з експорту цукру у 2024 році

У 2024 році українські виробники отримали доступ на іноземні ринки для 16 груп товарів у 9 країн світу:

борошно з птиці/пір'я/рибне борошно до Держави Ізраїль;

олії та жири для годування тварин до Держави Ізраїль;

мед до Китайської Народної Республіки;

морські та річкові водні тварини (риба, молюски, ракоподібні, голкошкірих, в тому числі вирощених в господарствах) та продукти з них до Держави Кувейт;

м’ясо птиці та продукти з нього до Королівства Бахрейн;

м’ясо механічного обвалювання з птиці до Боснії та Герцеговини;

яєчні продукти до Канади;

консервовані корми для домашніх тварин до Республіки Албанія;

жувальні предмети для домашніх тварин до Республіки Албанія;

непарнокопитні, зареєстровані для племінних та користувальних цілей до Республіки Молдова;

напівфабрикати з м’яса птиці до Республіки Молдова;

композитні продукти до Республіки Молдова;

м’ясні продукти, призначені для споживання людиною, до Республіки Молдова;

ветеринарний сертифікат здоров’я для супроводу рептилій до Держави Ізраїль;

м’ясні продукти, призначені для споживання людиною, до Республіки Албанія;

м’ясні продукти до Республіки Північна Македонія.

Форми сертифікатів опубліковано на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво» — «Ветеринарія та безпечність» — « Сертифікати на експорт з України ».

Сьогодні продовжується робота з міжнародними партнерами щодо розширення збуту по різних товарних позиціях, серед яких — продукція птахівництва, жива велика та дрібна рогата худоба, яловичина та свинина, молоко та молочні продукти, мед, яблука, лохина та черешня, горох та квасоля, цибуля, пшеничне борошно, риба та рибопродукти, репродуктивний матеріал.

Міністерство закордонних справ України та Держпродспоживслужба продовжать спільно працювати над відкриттям нових ринків для українського експорту, надаючи підтримку виробникам та усуваючи технічні перешкоди в торгівлі, а також забезпечуючи державні гарантії щодо дотримання вимог країн-партнерів.

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.