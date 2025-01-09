ТОП областей за ціною за 1 га: за 3,5 роки в Україні продано лише 3,4% с/г земель — Finance.ua

ТОП областей за ціною за 1 га: за 3,5 роки в Україні продано лише 3,4% с/г земель Сьогодні 09:33 — Аграрний ринок

ТОП областей за ціною за 1 га: за 3,5 роки в Україні продано лише 3,4% с/г земель

З моменту скасування мораторію на відчуження земель с/г призначення в Україні продано лише 3,4% таких ділянок.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Загальна площа земель, на які поширювався мораторій — 17,5 млн га.

З 01.07.2021 по 31.12.2024 продано лише 604 тис. га (198 337 ділянок).

Підсумовуючи 2024 рік:

Продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га.

Середня вартість 1 га становила 46 678 грн (1163 USD).

Юридичні особи:

Викупили 25 157 ділянок (78 307 га).

Середня ціна 1 га — 62 656 грн (1561 USD).

Фізичні особи:

Викупили 81 512 ділянок (242 353 га).

Середня ціна 1 га — 41 510 грн (1034 USD).

ТОП областей за площею проданих земель у 2024 році.

Найбільші площі: 1. Полтавська — 45 622 га. 2. Одеська — 33 024 га. 3. Дніпропетровська — 30 623 га

Найменші площі:1. Волинська — 818 га2. Рівненська — 909 га3. Івано-Франківська — 1094 га

ТОП областей за ціною за 1 га

Найвища середня ціна:

1. Івано-Франківська — 89 744 грн. 2. Львівська — 71 390 грн. 3. Полтавська — 66 232 грн

Найнижча середня ціна:

1. Запорізька — 33 981 грн.

2. Миколаївська — 34 033 грн.

3. Сумська — 34 936 грн.

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Висновки

Попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи.

Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.

Довідка Finance.ua:

Українці повинні сплачувати податок на землю, якою володіють чи користуються на умовах оренди. Але в окремих випадках кошти з людей не стягують. Наприклад, якщо площа ділянки не перевищує встановлену норму. Або у випадку належності до спеціального переліку територій. Розповідаємо, яка земля не підлягає оподаткуванню.

З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

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