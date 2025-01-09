ТОП областей за ціною за 1 га: за 3,5 роки в Україні продано лише 3,4% с/г земель — Finance.ua

ТОП областей за ціною за 1 га: за 3,5 роки в Україні продано лише 3,4% с/г земель
З моменту скасування мораторію на відчуження земель с/г призначення в Україні продано лише 3,4% таких ділянок.
Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.
Загальна площа земель, на які поширювався мораторій — 17,5 млн га.
З 01.07.2021 по 31.12.2024 продано лише 604 тис. га (198 337 ділянок).
Підсумовуючи 2024 рік:
- Продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га.
- Середня вартість 1 га становила 46 678 грн (1163 USD).
Юридичні особи:
Викупили 25 157 ділянок (78 307 га).
Середня ціна 1 га — 62 656 грн (1561 USD).
Фізичні особи:
Викупили 81 512 ділянок (242 353 га).
Середня ціна 1 га — 41 510 грн (1034 USD).
ТОП областей за площею проданих земель у 2024 році.
Найбільші площі: 1. Полтавська — 45 622 га. 2. Одеська — 33 024 га. 3. Дніпропетровська — 30 623 га
Найменші площі:1. Волинська — 818 га2. Рівненська — 909 га3. Івано-Франківська — 1094 га
ТОП областей за ціною за 1 га
Найвища середня ціна:
1. Івано-Франківська — 89 744 грн. 2. Львівська — 71 390 грн. 3. Полтавська — 66 232 грн
Найнижча середня ціна:
1. Запорізька — 33 981 грн.
2. Миколаївська — 34 033 грн.
3. Сумська — 34 936 грн.
Висновки
Попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи.
Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.
Довідка Finance.ua:
- Українці повинні сплачувати податок на землю, якою володіють чи користуються на умовах оренди. Але в окремих випадках кошти з людей не стягують. Наприклад, якщо площа ділянки не перевищує встановлену норму. Або у випадку належності до спеціального переліку територій. Розповідаємо, яка земля не підлягає оподаткуванню.
- З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.
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