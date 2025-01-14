Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу — Finance.ua

Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу Сьогодні 09:13 — Аграрний ринок

Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу

Багато аграрних підприємств не можуть потрапити до «клубу білого бізнесу», оскільки вони не відповідають одному з критеріїв включення — відсутності змін щодо основного виду економічної діяльності протягом останніх 12 місяців.

Про це у Telegram повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна з посиланням на звернення Громадської ради при одному з ГУ Державної податкової служби до керівництва держави.

Парламентарка пояснила, що сільгосппідприємства, які займаються і рослинництвом, і тваринництвом, у 2024 році були змушені змінити основний вид економічної діяльності з рослинництва на тваринництво, оскільки на початку 2024 року до програми «Доступні кредити 5−7-9%» були внесені зміни щодо включення суб’єктів підприємництва, які займаються тваринництвом, до переліку пріоритетних напрямів, що надає їм можливість збільшення суми кредиту до 150 млн грн і зниження відсоткової ставки для кредиту з 13 до 9%.

«І більшість аграрних суб’єктів скористались цим», — констатує Южаніна.

Тож Громадська рада звернулась до Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра з проханням не допускати дискредитації стимулювання добровільного дотримання податкового законодавства та внести зміни до ПКУ щодо вимог для «клубу білого бізнесу» — визначати галузь за основним видом економічної діяльності платника податків на рівні класу згідно з КВЕД 009:2010.

Ніна Южаніна зазначила, що з подібним зверненням до податкового комітету ВРУ вже зверталась Дніпропетровська обласна організація роботодавців АПК. Однак реакції не відбулося.

Вона зазначила, що тепер профільному міністерству слід вплинути на прийняття змін до Податкового кодексу задля вирішення питання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.