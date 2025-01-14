Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу

Аграрний ринок
12
Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу
Аграрії не можуть потрапити до клубу білого бізнесу
Багато аграрних підприємств не можуть потрапити до «клубу білого бізнесу», оскільки вони не відповідають одному з критеріїв включення — відсутності змін щодо основного виду економічної діяльності протягом останніх 12 місяців.
Про це у Telegram повідомила членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна з посиланням на звернення Громадської ради при одному з ГУ Державної податкової служби до керівництва держави.
Читайте також
Парламентарка пояснила, що сільгосппідприємства, які займаються і рослинництвом, і тваринництвом, у 2024 році були змушені змінити основний вид економічної діяльності з рослинництва на тваринництво, оскільки на початку 2024 року до програми «Доступні кредити 5−7-9%» були внесені зміни щодо включення суб’єктів підприємництва, які займаються тваринництвом, до переліку пріоритетних напрямів, що надає їм можливість збільшення суми кредиту до 150 млн грн і зниження відсоткової ставки для кредиту з 13 до 9%.
«І більшість аграрних суб’єктів скористались цим», — констатує Южаніна.
Тож Громадська рада звернулась до Президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра з проханням не допускати дискредитації стимулювання добровільного дотримання податкового законодавства та внести зміни до ПКУ щодо вимог для «клубу білого бізнесу» — визначати галузь за основним видом економічної діяльності платника податків на рівні класу згідно з КВЕД 009:2010.
Кредитні картки з низькими відсотками та приємними умовами. Все в одному каталозі на Finance.ua. 💳
Ніна Южаніна зазначила, що з подібним зверненням до податкового комітету ВРУ вже зверталась Дніпропетровська обласна організація роботодавців АПК. Однак реакції не відбулося.
Вона зазначила, що тепер профільному міністерству слід вплинути на прийняття змін до Податкового кодексу задля вирішення питання.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.