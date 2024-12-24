Компанії прагнуть потрапити до «клубу білого бізнесу», однак мають низку зауважень — опитування
Нещодавно Державна податкова служба запустила проєкт «Територія високого рівня податкової довіри» (так званий «клуб білого бізнесу»). 43% компаній повідомили про нейтральне ставлення до цієї ініціативи, ще 35% ставляться до неї негативно, а 16% - позитивно.
Про це свідчать результати опитування «Податковий індекс», яке Європейська Бізнес Асоціація проводить разом з EY в Україні.
Майже половина, а саме 46% респондентів прагнуть потрапити до переліку компаній високого рівня податкової довіри, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору. Ще 14% прагнуть потрапити до переліку та не мають до нього зауважень. 26% такого прагнення не мають.
Водночас 48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.
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Серед інших податкових змін — підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення бази нарахування ЄСВ. Серед членів Асоціації, збільшення бази нарахування ЄСВ вплине на 75% опитаних компаній.
Підвищення військового збору, за оновленими даними, не зможуть компенсувати своїм співробітникам 49% опитаних членських компаній Асоціації. Водночас 21% мають плани компенсувати таке підвищення повністю, а 15% - частково. Інші 15% ще не визначились або чекають на реакцію ринку.
Довідка Finance.ua:
- 24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою;
- до цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
На період включення до «клубу білого бізнесу» встановлено такі переваги:
- Мораторій на деякі види документальних перевірок.
- Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.
- Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.
- Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).
- Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.
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