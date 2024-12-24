Компанії прагнуть потрапити до «клубу білого бізнесу», однак мають низку зауважень — опитування Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

Компанії прагнуть потрапити до «клубу білого бізнесу», однак мають низку зауважень — опитування

Нещодавно Державна податкова служба запустила проєкт «Територія високого рівня податкової довіри» (так званий «клуб білого бізнесу»). 43% компаній повідомили про нейтральне ставлення до цієї ініціативи, ще 35% ставляться до неї негативно, а 16% - позитивно.

Про це свідчать результати опитування «Податковий індекс», яке Європейська Бізнес Асоціація проводить разом з EY в Україні.

Майже половина, а саме 46% респондентів прагнуть потрапити до переліку компаній високого рівня податкової довіри, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору. Ще 14% прагнуть потрапити до переліку та не мають до нього зауважень. 26% такого прагнення не мають.

Водночас 48% опитаних схильні вважати, що непотрапляння до переліку матиме негативний вплив на їхню компанію.

Серед інших податкових змін — підвищення військового збору з 1,5% до 5% та збільшення бази нарахування ЄСВ. Серед членів Асоціації, збільшення бази нарахування ЄСВ вплине на 75% опитаних компаній.

Підвищення військового збору, за оновленими даними, не зможуть компенсувати своїм співробітникам 49% опитаних членських компаній Асоціації. Водночас 21% мають плани компенсувати таке підвищення повністю, а 15% - частково. Інші 15% ще не визначились або чекають на реакцію ринку.

Довідка Finance.ua:

24 липня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про «клуб білого бізнесу», який має на меті боротьбу з тіньовою економікою;

до цього переліку щоквартально включатимуться юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які відповідатимуть низці вимог і критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

На період включення до «клубу білого бізнесу» встановлено такі переваги:

Мораторій на деякі види документальних перевірок.

Строк проведення камеральної та документальної перевірок платника податку, зазначених у п. 200.10 і 200.11 ПКУ, становить 5 та 10 робочих днів відповідно. Тобто строк зменшився з 20 та 40 календарних днів, що є позитивним для платників ПДВ.

Індивідуальні податкові консультації надаються платнику податків виключно ДПС України протягом 15 календарних днів, що настають за днем отримання ним звернення, без можливості продовження строку його розгляду.

Закріплення за платником податків посадової особи територіального органу ДПС, відповідальної за взаємодію з платником податків (комплаєнс-менеджера).

Отримання платником податків на свій запит у п’ятиденний строк відомостей про наявну в органі ДПС податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики в діяльності такого платника податків, а також консультацій щодо усунення таких ризиків.

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