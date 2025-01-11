Україна встановила рекорд з експорту цукру у 2024 році — Finance.ua

Україна встановила рекорд з експорту цукру у 2024 році Сьогодні 07:09 — Аграрний ринок

Україна встановила рекорд з експорту цукру у 2024 році

У 2024 році українські виробники встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн.

Про це йдеться у повідомленні Національної Асоціації цукровиків України.

«Це найвищий показник експорту цукру в межах календарного року згідно зі статистикою, що бере свій початок у 1997 році, коли було створено Національну Асоціацію цукровиків України», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, 40% експорту 2024 року було спрямовано до країн Європейського Союзу, 60% становили постачання на світовий ринок, де основними країнами-покупцями українського цукру були країни MENA (Близький Схід і Північна Африка) та Північна Македонія.

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