Долари «зависли» за кордоном: рф не може повернути доходи від експорту — Finance.ua

Долари «зависли» за кордоном: рф не може повернути доходи від експорту Сьогодні 15:31 — Світ

Долари «зависли» за кордоном: рф не може повернути доходи від експорту

російські експортери можуть не повернути в країну до 30% валютної виручки після посилення санкцій США проти банківського сектора росії.

Про це пише The Moscow Times.

«Це істотна сума, яка негативно впливає на фінансовий стан компаній та їхню здатність вести подальшу діяльність, включаючи імпортні закупівлі», — зазначив керуючий партнер адвокатського бюро Nordic Star Андрій Гусєв.

За його словами, проблеми з розрахунками особливо негативно позначились на компаніях, які працюють у сфері сировинного експорту та високотехнологічного обладнання.

Найгостріше питання стоїть у розрахунках із країнами, де традиційно сильні позиції долара США або де місцеві банки тісно співпрацюють з американськими фінансовими інститутами. Іноземні банки можуть відмовлятися проводити платежі на рахунки навіть непідсанкційних кредитних організацій, якщо вбачають ризики секторальних санкцій.

Зазначається, що затримки у поверненні валютної виручки призведуть до уповільнення імпортного потоку в росію. На тлі цих проблем багато експортерів змушені обмежувати розрахунки зі своїми контрагентами, і, отже, підрядники не можуть розпочати нові імпортні постачання.

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