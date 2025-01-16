США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти рф — Finance.ua
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США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти рф

Фондовий ринок
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США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти рф
США внесли банк, що базується в Киргизстані, до SDN List за участь у схемі обходу санкцій проти рф
Управління з контролю за зарубіжними активами Мінфіну США (OFAC) занесло до санкційного списку Керемет Банк (Keremet bank), який базується в Киргизстані, йдеться в повідомленні відомства.
Як наголошується в пресрелізі Мінфіну, принаймні з літа 2024 року посадові особи цього банку координували свої дії з російськими офіційними особами та підсанкційним Промсвязьбанком для реалізації схеми ухилення від санкцій.
російсько-молдовський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під американськими санкціями, як зазначає OFAC, також був залучений у переговори щодо ролі Керемет Банку в схемі ухилення від санкцій.
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«У 2024 році міністерство фінансів Киргизстану продало контрольний пакет акцій Керемет Банку фірмі, тісно пов’язаній із російським олігархом, який має зв’язки з російським урядом. Купівля Керемет Банку була спрямована на створення для росії центру з ухилення від санкцій для оплати імпорту та отримання платежів за експорт», — наголошується в релізі.
За інформацією відомства, киргизький банк «було визнано винним у проведенні або сприянні (…) транзакціям або наданні будь-яких послуг, пов’язаних із російським ВПК».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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