США ввели санкції проти 37 китайських компаній — Finance.ua

США ввели санкції проти 37 китайських компаній Сьогодні 20:19 — Світ

США ввели санкції проти 37 китайських компаній

Адміністрація чинного американського президента Джо Байдена додала ще 37 китайських компаній до списку тих, кому заборонено ввозити товари до США через імовірне використання примусової праці в Сіньцзян-Уйгурському регіоні.

Про це повідомляє Вloomberg

Згідно із заявою Міністерства внутрішньої безпеки США, до списку увійшли: гірничодобувний гігант Zijin Mining Group, компанії з сонячної енергетики, зокрема, дочірня компанія JA Solar Technology Co. та виробник текстилю Huafu Fashion Co. і 25 його дочірніх компаній.

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Як зазначається, на американські та європейські компанії чинився тиск з вимогою відмовитися від фабрик, які виробляють одяг та інші товари в Сіньцзян-Уйгурському регіоні. Це відбувалося на тлі повідомлень про табори примусової праці та інші неприйнятні умови, в яких працює місцеве уйгурське населення. Китай, своєю чергою, заперечує ці твердження.

Ці доповнення до санкційного списку є найбільшим розширенням переліку, згідно із Законом про запобігання примусовій праці уйгурів, з моменту його прийняття Сполученими Штатами Америки в 2021 році. Загальна кількість заборонених компаній зросла до 144.

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Речник МЗС Китаю Ґо Цзякунь на черговому брифінгу в Пекіні назвав закон «злом» і заявив, що заборона на діяльність компаній є «втручанням у внутрішні справи країни». Він додав, що Пекін «вживатиме рішучих заходів для твердого захисту законних прав та інтересів китайських підприємств».

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