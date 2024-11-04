США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай — Finance.ua
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США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай

Фондовий ринок
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США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
США оштрафували третього за величиною виробника мікросхем за поставки в Китай
США наклали штраф у розмірі 500 тисяч доларів на нью-йоркську компанію GlobalFoundries. Вона відправляла мікросхеми афілійованій компанії китайського виробника SMIC.
Про це повідомляє Reuters.
У своїй заяві Міністерство торгівлі США повідомило, що GlobalFoundries відправила 74 вантажі на суму 17,1 млн доларів на адресу SJ Semiconductor, дочірньої компанії SMIC, без запиту на отримання ліцензії.
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SMIC та SJ Semiconductor були внесені до списку торговельних обмежень, відомого як «список суб’єктів», у 2020 році через ймовірні зв’язки SMIC з китайським військово-промисловим комплексом. SMIC заперечує свою провину.
Експорт до фірм зі списку вимагає важкодоступної ліцензії, на яку GlobalFoundries не подавала.
У своїй заяві GlobalFoundries заявила, що компанія шкодує про «ненавмисну дію, спричинену помилкою при введенні даних, допущеною перед реєстрацією компанії», яка призвела до випадкового відвантаження застарілих чіпів без ліцензії.
За матеріалами:
РБК-Україна
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