Від чого залежать ціни на залізничні квитки: відповідь «Укрзалізниці» — Finance.ua

Від чого залежать ціни на залізничні квитки: відповідь «Укрзалізниці» Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Від чого залежать ціни на залізничні квитки: відповідь «Укрзалізниці»

Ціни на залізничні квитки в Україні встановлюються державою, тому «Укрзалізниця» не має права самостійно змінювати тарифи, вводити сезонні знижки чи коригувати вартість проїзду. Проте вартість квитків може варіюватися в залежності від дня та типу вагона на одному й тому ж маршруті та в складі одного й того ж поїзда.

Про це повідомили в «Укрзалізниці» у коментарі для «РБК-Україна».

Від чого залежить вартість залізничних квитків

Вартість квитка залежить від кількох факторів: дальності поїздки, класу вагона (загальний, плацкартний, купейний, люкс тощо), категорії потяга за швидкістю («Інтерсіті+», «Нічний експрес» тощо) та рівня сервісу (фірмовий чи звичайний потяг).

Ціни також коригуються за днями тижня: у вівторок і середу діє знижений коефіцієнт 0,9, а в п’ятницю та неділю — підвищений коефіцієнт 1,1. Окрім цього, враховуються коефіцієнти індексації за календарними періодами року.

Формування вартості проїзду здійснюється з урахуванням відправлення поїзда з пункту його формування або обороту. Після проходження вагоном атестаційної комісії або ремонту ціна також може змінюватись.

Додатково у вартість квитка входить плата за продаж документа, податок на додану вартість (20%) і, за бажанням пасажира, — комплект постільної білизни чи інші послуги.

Чому відрізняються ціни на квитки у вагонах одного класу

В «Укрзалізниці» пояснюють, що навіть у межах одного потяга вартість проїзду у вагонах одного класу може відрізнятися через різний рівень комфорту та рік виробництва вагонів.

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Наприклад, якщо ви купуватимете квитки у купейний вагон за маршрутом «Київ — Львів», то ви побачите, що ціна відрізняється.

За місце в одному вагоні доведеться заплатити 403, 63 гривні, а в іншому — 295, 95 гривень.

На сайті не вказано, чим відрізняються вагони, однак у компанії пояснюють, що ціна залежить від комфорту та віку вагонів.

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