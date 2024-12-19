росіян хочуть змусити більше перепрацьовувати й екстрено виходити з відпустки через брак кадрів — Finance.ua
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росіян хочуть змусити більше перепрацьовувати й екстрено виходити з відпустки через брак кадрів

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Міністерство економічного розвитку планує запропонувати вдвічі збільшити допустиму тривалість понаднормової роботи і дозволити відкликати з відпустки співробітників небезпечних виробництв.
Про це повідомляє РБК.
Мінекономрозвитку запропонує збільшити допустимий час перепрацювання до 240 годин на рік. Зараз Трудовий кодекс дозволяє роботодавцю призначати співробітнику до 120 годин понаднормової роботи на рік.
Законопроєкт пропонує дозволити відкликати з відпустки працівників шкідливих і небезпечних виробництв.
Також чиновники планують скасувати для мешканок сільської місцевості скорочений 36-годинний робочий тиждень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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