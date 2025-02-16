У ЄС зросла кількість українських біженців: де найбільше — Finance.ua

У ЄС зросла кількість українських біженців: де найбільше
Станом на кінець 2024 року майже 4,3 мільйона українців набули статусу тимчасового захисту в країнах Євросоюзу через війну росії в Україні. Порівняно з місяцем раніше (грудень до листопада) цей показник зріс на 25,6 тисяч осіб.
Про це свідчать дані Євростату.
Уточнюється, що, порівняно з кінцем листопада 2024 року, загальна кількість осіб з тимчасовим захистом на кінець грудня в ЄС зросла на 25 590 (+0,6%).
Де найбільше українських біженців
Найбільше абсолютне зростання кількості одержувачів тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині (+8830; +0,8%), Польщі (+3705; +0,4%) та Чехії (+3435; +0,9%).
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Проте скорочення їхньої кількості зафіксували у Данії (-1995; -5,1%), Італії (-1310; -0,8%) та Франції (-595; -1,0%).
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Загалом найбільше українських біженців у таких країнах:
- Німеччина 1 161 450 осіб — 27,3% від загальної кількості бенефіціарів у ЄС;
- Польща 991 630 осіб — 23,3%;
- Чехія 388 625 осіб — 9,1%.
Зазначається, що станом на 31 грудня понад 98,3% отримувачів тимчасового захисту в ЄС були громадянами України, зокрема:
- дорослі жінки становили близько половини отримувачів (44,8%);
- діти — майже третина (31,9%);
- дорослі чоловіки — менше чверті (23,2%).
Нагадаємо, за словами віцепрем’єр-міністра України — міністра національної єдності України Олексія Чернишова, добровільне повернення українських біженців за умови безпеки в країні може стати одним із способів подолання дефіциту робочої сили.
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