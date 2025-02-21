Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка) — Finance.ua
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Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка)

Світ
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Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка)
Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка)
У листопаді 2024 року 75 045 осіб, яким вперше надали притулок (не громадяни ЄС), звернулися за міжнародним захистом у країнах ЄС, що на 14% менше порівняно з жовтнем 2024 року (86 920) і на 31% менше порівняно з листопадом 2023 року (108 895).
Про це вказано в щомісячних даних про надання притулку, опублікованих сьогодні Євростатом.
Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка)
Найбільша група шукачів притулку
У листопаді 2024 року сирійці залишалися найбільшою групою людей, які шукали притулку (11 565 осіб, які вперше подали заявки), за ними йшли венесуельці (7 210) і афганці (5 880).
Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка)
Вони продовжували приймати найбільшу кількість тих, хто вперше просив притулку, на них припадає 73% усіх тих, хто вперше звернувся за притулком в ЄС.
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Загальний показник ЄС тих, хто вперше просив притулку, у листопаді 2024 року склав 16,7 на сто тисяч осіб. Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС (на 1 січня 2024 року) найвищі показники перших заявників зафіксовано в Греції (79,5), попереду Кіпр (42,4), Іспанія та Люксембург (по 30,7).

2820 неповнолітніх без супроводу звернулися за притулком

Які країни в ЄС прийняли найбільше біженців (інфографіка)
Загалом 2820 неповнолітніх без супроводу вперше подали заявки на отримання притулку в ЄС, більшість з них прибули з Сирії (860), Єгипту (395) та Афганістану (385).
Країною ЄС, яка отримала найбільшу кількість заяв про надання притулку від неповнолітніх без супроводу, була Німеччина (875), за нею йдуть Греція (525) та Іспанія (320).

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Раніше ми писали, що Іспанія встановила рекорд за кількістю населення. Так, станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.
Основним фактором стало збільшення кількості іммігрантів, особливо з Колумбії, Венесуели та Марокко.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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