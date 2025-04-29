ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства — Finance.ua

ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства Сьогодні 16:28

ЄС може розділити Україну і Молдову на шляху до членства

Європейський Союз може відокремити процес вступу Республіки Молдова від України через те, що Угорщина чинить спротив переговорам з Києвом, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на інтерв’ю Кос Europa Libera Moldova

За словами єврокомісарки, вона «не може виключити відокремлення» двох країн на шляху до членства в ЄС вже в червні, коли в Брюсселі мають прийняти кілька рішень щодо розширення.

Пряма мова Кос: «Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першого кластера Молдовою».

Вона нагадала, що наразі лише Угорщина виступає проти приєднання України до ЄС.

Видання зазначає, що Молдова та Україна досі разом просувалися в процесі вступу до ЄС, і їх розглядали як тандем.

Минулого року 27 держав-членів ЄС дали зелене світло на початок переговорів про вступ з обома країнами-кандидатками. Однак жодного розділу переговорів ще не відкрили.

Переговори з Україною заблокувала Угорщина, створивши низку перешкод, зокрема, вимагаючи розширених прав для угорської меншини.

Кос вважає, що існує навіть можливість, що Молдова стане членом ЄС до кінця її мандата, у 2029 році.

Вона зазначила: якщо ЄС не матиме жодної нової держави-члена під час поточного мандату Європейської комісії, це буде вважатися «провалом».

«Молдова є справді зразковим учнем у всій групі. Вони справді відчувають цей історичний момент», — сказала єврокомісарка.

Вона також висловила жаль з приводу того, що Угорщина політизує процес вступу України.

«Україна зробила достатньо, я можу сказати це з власного досвіду, оскільки сприяла діалогу між Угорщиною та Україною», — зазначила Кос.

Вона додала, Угорщина висунула багато пунктів для переговорів, і Україна готова виконати їх усі, але «для Угорщини цього недостатньо».

Будапешт тим часом організував консультативне опитування про вступ України до ЄС — і прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

Економічна Правда За матеріалами:

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