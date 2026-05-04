У Києві через нестачу працівників закривається малий бізнес

Найбільшим викликом для малого бізнесу в Києві залишається дефіцит персоналу. Така ситуація пов’язана з низкою чинників, зокрема мобілізацією, виїздом українців за кордон і переходом частини працівників на військову службу.
Про це повідомив депутат Київської міської ради від «Голосу», заступник голови бюджетної комісії Тарас Козак, передають Новини.Live.
«Давайте безкоштовну електроенергію, безкоштовні генератори, безкоштовний проїзд — і ми повернемося в соціалізм. Хто за це буде платити?», — наголосив депутат.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Grc.ua писав, що українські компанії відчувають стабільну нестачу кадрів не лише в робітничих професіях, як це було раніше, а практично на всіх рівнях. Водночас 30% роботодавців прямо говорять про невідповідність між тим, яких спеціалістів вони потребують, і тими, хто є на ринку. Рік тому цей розрив був меншим, але тренд очевидний — система не встигає за змінами економіки.
Також ми писали, що середня заробітна плата штатних працівників в Україні у березні 2026 року становила 30 356 гривень. Це на 7,2% більше порівняно з лютим.