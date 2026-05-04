Основні виклики, з якими стикаються кандидати під час пошуку роботи: результати опитування

28% опитаних залишаються незадоволеними процесом комунікації з роботодавцями

Більшість опитаних українців знаходять роботу менш ніж за три місяці: 30% витрачали на це до одного місяця, ще 25% — від одного до трьох місяців. Водночас частина респондентів витрачала більше часу: 10% — від трьох до шести місяців, 13% — понад пів року.

За результатами опитування OLX Робота серед 1 648 респондентів, які шукали роботу або перебувають у процесі, 47% оцінюють свій досвід як нейтральний, ще 29% — як негативний.

«Ринок праці змінився, тож старі підходи більше не дають результату. В умовах кадрового дефіциту роботодавцям варто навчитися „продавати“ себе кандидату так само, як колись кандидат „продавав“ себе компанії. А це означає інвестиції у бренд роботодавця, швидку, прозору та поважливу комунікацію, а також відкритість до різних категорій населення. Зокрема принципи DEI (різноманіття, рівності та інклюзії) тут є не модним трендом, а практичним інструментом розширення пулу кандидатів», — зазначила керівниця напряму OLX Робота Марія Абдуліна.

Зворотний зв’язок

Триваліший пошук часто пов’язаний із затримками у відповідях від роботодавців. Так, 38% опитаних рідко отримували зворотний зв’язок, ще 22% — майже ніколи. Серед тих, хто отримував відповіді, 57% зазначили, що чекали один-два дні, 19% — три-п'ять днів. Водночас близько 24% очікували на відповідь тиждень і більше.

Через нестачу зворотного зв’язку кандидати частіше подаються одразу на кілька вакансій. Здебільшого це від одного до п’яти варіантів (60% респондентів), ще 12% відгукуються на шість-десять пропозицій.

При цьому 28% опитаних залишаються незадоволеними процесом комунікації з роботодавцями. На це впливають не лише строки відповіді, а й тон спілкування, зрозумілість і чіткість. Нейтрально оцінюють комунікацію 53%, задоволені — 19%.

Підготовка резюме

У більшості випадків підготовка резюме є першим етапом на шляху до працевлаштування. За результатами, він і є найменш проблематичним: 30% опитуваних зазначили, що їм не було складно підготувати резюме. При цьому 26% респондентів не стикалися із підготовкою резюме.

Серед тих, хто все ж мав труднощі, 40% зазначили про складність опису свого досвіду та досягнень, 36% - про нерозуміння, що очікує роботодавець і що важливо вказати, 29% - про потребу адаптувати резюме під різні вакансії та ще 28% зазначили про труднощі зі структурою самого резюме.

Основні проблеми під час пошуку роботи

Згідно з результатами опитування, 45% респондентів зазначили, що нечіткий опис вакансії є однією з найбільш розповсюджених проблем під час пошуку роботи. Тут мається на увазі її повнота: чи є дані про обов’язки на посаді, умови, а також зарплату. Відсутність цієї інформації призводить до того, що компанії змінюють умови роботи на різних етапах найму (про це зазначили 21% опитуваних).

Ще одним викликом, з яким стикаються українці на ринку праці, є довгий процес працевлаштування. 19% зазначили, що це через тривалі проміжки часу між різними етапами найму (відповідь на резюме, співбесіда, очікування результатів співбесіди і т.д.). 9% також вказали, що деколи цих етапів забагато (понад 3 співбесіди, кілька тестових завдань тощо).

Показовим є те, що понад 46% опитуваних відмовлялися від вакансії саме через складний або тривалий процес працевлаштування.

Серед іншого респонденти зазначили такі проблеми:

неактуальність номерів телефону у вакансіях;

небажання роботодавців наймати кандидатів певного віку (зокрема 60+);

невідповідність між інформацією у вакансіях та реальністю.

Чіткість вакансій, зазначення зарплати, оперативна відповідь (навіть у разі відмови), тон комунікації — те, що, на думку кандидатів, мають врахувати роботодавці, аби процес пошуку роботи був менш складним та стресовим.

Ключові критерії вибору вакансій

Попри труднощі, кандидати мають чіткі пріоритети під час вибору роботи. Найважливішим фактором є рівень заробітної плати — його обрали 72% опитаних.

До п’ятірки ключових критеріїв також увійшли:

формат і гнучкість графіка (59%);

локація та близькість до місця проживання (51%);

повнота та чіткість опису вакансії (37%);

формат роботи — віддалений, гібридний або офлайн (31%).

