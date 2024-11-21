Де у Польщі можна підзаробити перед святами — Finance.ua

Де у Польщі можна підзаробити перед святами Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Де у Польщі можна підзаробити перед святами

Передсвяткова пора — чудовий спосіб підзаробити. За яку роботу у Польщі платять навіть 250 злотих — розповідає inpoland.net

Дані агенції Personnel Service свідчать, що лідером різдвяного рейтингу професій є аніматори, а саме — Святі Миколаї. За годину роботи можна заробити від 31 до 250 злотих. Миколаї, які працюватимуть на різдвяних корпоративах та приходитимуть на домашні святкування, зароблятимуть значно більше, ніж ті, які розважатимуть людей, наприклад, у торговельних центрах. А от робота жіночого відповідника бороданя — Сніжинка (Śnieżynka) — оцінюється значно менше: від 23,5 до 35 злотих на годину.

В агенції розповіли, що цього року пропозицій роботи у святковий сезон стільки ж, скільки у 2023 році, але пропоновані заробітки зросли щонайменше на 8%. У святковий період найлегше буде влаштуватися на тимчасову роботу в сфері логістики, продажу новорічної продукції, упаковки подарунків або рекламних акцій.

Друге місце в рейтингу тимчасового заробітку посіли кур’єри та водії. Попит на їхні послуги особливо зростає перед Різдвом. У цей час вони вони можуть розраховувати на винагородження від 24,50 до 55 злотих за годину.

Наступні прибуткові види підробітку — продавці ялинок і коропів. Нижня межа заробітку на годину для них буде однаковою — 24,1 злотих, але продавці святкової страви можуть розраховувати на ставку трохи більше 40 злотих нетто на годину, тоді як продавці новорічних ялинок — не вище 35 злотих нетто.

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Далі в рейтингу йдуть працівники, які виробляють різдвяні кульки та прикраси. Їх заробіток коливається від 22,7 до 31 злотого нетто за годину роботи.

У Personnel Service додали, що збільшення кількості відвідувачі у ресторанах також сприяє зростанню попиту на послуги офіціантів та працівників кухні. Зарплата офіціанта коливається від 24 до 28,5 злотих нетто за годину, але у цій професії завжди можна розраховувати на чайові. Однак допомога на кухні може коштувати в межах 22,7−24,5 злотих нетто за годину.

Пакувальники подарунків в ТРЦ знаходяться в кінці рейтингу найоплачуваніших святкових підробітків. Вони можуть розраховувати на зарплату від 22,7 до 24,1 злотих нетто за годину.

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