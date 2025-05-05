Подвійне громадянство в Україні: адвокат пояснив, чи дозволить це уникнути мобілізації — Finance.ua
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Подвійне громадянство в Україні: адвокат пояснив, чи дозволить це уникнути мобілізації

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Якщо Україна зараз не врегулює питання подвійного громадянства, то вона втратить більшість людей, які створюють сімʼї за кордоном. Таку думку в етері «Київ 24» озвучив адвокат Сергій Старенький.
«У нас багато людей проживає за кордоном, ми вже більше трьох років в цій ситуації, коли велика кількість людей вимушена проживати за кордоном. За цей час створюються сімʼї, українка може вийти заміж за громадянина ЄС. У них народжується дитина, і виникає питання з громадянством цієї дитини», — розповів адвокат.
Водночас він наголосив, що будь-який українець несе всі обовʼязки та має всі права громадянина України. Навіть за наявності в нього подвійного громадянства.
«Вони беруть на себе подвійне зобовʼязання виконувати громадянство України та іншої країни. Я не вважаю, що це проблема. Навпаки, у нас тривалий час не врегульоване це питання. І в рамках інтеграції, яку ми проводимо з ЄС, ми задекларували, що ми прагнемо стати членами ЄС. Це питання все одно доведеться вирішувати. На сьогодні воно неврегульоване. А якщо у нас Україні якесь питання неврегульоване, це підстава для корупції», — додав адвокат.
За матеріалами:
УНІАН
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