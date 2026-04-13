Як протягом 10 років зростали ціни на житло в ЄС (інфографіка)
У четвертому кварталі 2025 року ціни на житло в ЄС зросли на 5,5%, а орендна плата — на 3,2% порівняно з четвертим кварталом 2024 року.
Про це йдеться в статиці Євростату.
Яке зростання за 10 років
Протягом останнього десятиліття, між 2015 роком і третім кварталом 2025 року, ціни на житло в ЄС зросли на 64,9%, а орендна плата — на 21,8%.
При порівнянні четвертого кварталу 2025 року з 2015 роком ціни на житло зросли більше, ніж орендна плата, у 25 країнах ЄС, для яких є дані.
За цей період ціни на житло зросли більш ніж утричі в Угорщині (+290%) та більш ніж удвічі у 12 країнах.
Найбільше зростання
- В Португалії (+180%),
- Литві (+168%).
- Болгарії (+157%).
Фінляндія була єдиною країною, де ціни на житло знизилися протягом цього періоду (-3%).
За той самий період орендна плата зросла в усіх 27 країнах ЄС, причому найбільше зростання було зафіксовано в Угорщині (+109%), далі йдуть Литва (+88%), Ірландія та Польща (в обох випадках +76%).
Поділитися новиною
