Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як формуватиметься черга
Незабаром стартує бронювання коштів за житловими ваучерами для ВПО з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Про це повідомляє МІністерство розвитку громад та територій.
Як формується черга, що відбувається, якщо коштів тимчасово не вистачає або ви не встигли їх витратити, детально розписано в інфографіці нижче.
Finance.ua вже писав, що в Україні запустили механізм житлових ваучерів для ВПО, але питання фінансування залишається відкритим: у бюджеті-2026 закладені кошти лише на частину потреб. Поки триває технічне та організаційне налаштування програми, обсяги заяв уже показують: ресурсів знадобиться значно більше, ніж заплановано.
ВПО почали масово подавати заявки на житлові ваучери за втрачене житло на ТОТ практично одразу після того, як у «Дії» відкрилася технічна можливість подання 1 грудня.
Також за темою
Житлові ваучери для ВПО з ТОТ: як формуватиметься черга
Ціни на будинки під Києвом відрізняються майже у 8 разів
Хто з військових може отримати безплатне житло
Casa Mavra: для чого в Мексиці побудували будинок з чорного бетону
Які ціни на будинки в Києві та передмісті у квітні 2026 року (інфографіка)
Іспанія вперше визнана найпривабливішою країною для інвестицій у нерухомість