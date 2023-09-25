Як змінились ціни на оренду житла у столиці — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду житла у столиці
Наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів.
Відповідні аналітичні дані наводить портал з пошуку нерухомості.
Згідно з цими даними, за останній місяць ціни на орендоване житло підвищились на понад 2,5 тис. гривень. До цього житло у середньому коштувало 14,86 тис. гривень, зараз — 17,5 тис. гривень.
За останні шість місяців вартість оренди зросла на 5,6 тис. гривень.
Однокімнатні квартири найчастіше пропонують зняти за 15,2 тис. гривень — на порталі налічується 7,9% відповідних оголошень. Зустрічаються частіше за інших наступні ціни:
- 8,8 тис. гривень, 10,4 тис. гривень — 7,1%;
- 7,2 тис. гривень — 6,4%.
Двокімнатну квартиру у столиці можна зняти від 15 тис. гривень до 18 тис. гривень — таких пропозицій на порталі найбільше (7,3%). Трохи менше дешевших варіантів:
- 13 тис. гривень — 5,7%;
- 9 тис. гривень, 20 тис. гривень — 5,2%.
Трикімнатні квартири найчастіше здають за 30 тис. гривень (10,3% оголошень). Є й нижчі ціни:
- 15,6 тис. гривень — 7,4%;
- 12 тис. гривень — 6,6%.
Цінова різниця за районами столиці
Найнижчі середні ціни на оренду:
- у Деснянському районі столиці - 12 тис. грн;
- у Подільському — 12,5 тис. грн;
- у Дарницькому — 14 тис. грн;
- у Оболонському — 14,25 тис. грн;
- у Дніпровському — 14,5 тис. грн;
- у Святошинському — 14,5 тис. грн.
Найдорожчі пропозиції оренди квартир:
- у Печерському районі - 31,4 тис. грн;
- у Шевченківському — 26,1 тис. грн;
- у Голосіївському — 21,5 тис. грн;
- у Солом’янському — 19,9 тис. грн.
Довідка Finance.ua:
- цікаво, шо за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2023 року становила 6 420 гривень;
- як свідчать дані аналітиків iOS-застосунку для оренди квартир bird, орендодавці відчули відносно спокійне літо та повертають ціни на оренду квартир до довоєнних часів. Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн, на 2-кімнатну на 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.
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