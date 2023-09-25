Як змінились ціни на оренду житла у столиці — Finance.ua

Як змінились ціни на оренду житла у столиці Сьогодні 17:04 — Нерухомість

Як змінились ціни на оренду житла у столиці

Наприкінці вересня 2023 року в Києві на ринку оренди нерухомості зросли ціни. Проте винайняти квартиру можна дешевше у низці районів.

Відповідні аналітичні дані наводить портал з пошуку нерухомості.

Згідно з цими даними, за останній місяць ціни на орендоване житло підвищились на понад 2,5 тис. гривень. До цього житло у середньому коштувало 14,86 тис. гривень, зараз — 17,5 тис. гривень.

За останні шість місяців вартість оренди зросла на 5,6 тис. гривень.

Однокімнатні квартири найчастіше пропонують зняти за 15,2 тис. гривень — на порталі налічується 7,9% відповідних оголошень. Зустрічаються частіше за інших наступні ціни:

8,8 тис. гривень, 10,4 тис. гривень — 7,1%;

7,2 тис. гривень — 6,4%.

Двокімнатну квартиру у столиці можна зняти від 15 тис. гривень до 18 тис. гривень — таких пропозицій на порталі найбільше (7,3%). Трохи менше дешевших варіантів:

13 тис. гривень — 5,7%;

9 тис. гривень, 20 тис. гривень — 5,2%.

Трикімнатні квартири найчастіше здають за 30 тис. гривень (10,3% оголошень). Є й нижчі ціни:

15,6 тис. гривень — 7,4%;

12 тис. гривень — 6,6%.

Цінова різниця за районами столиці

Найнижчі середні ціни на оренду:

у Деснянському районі столиці - 12 тис. грн;

у Подільському — 12,5 тис. грн;

у Дарницькому — 14 тис. грн;

у Оболонському — 14,25 тис. грн;

у Дніпровському — 14,5 тис. грн;

у Святошинському — 14,5 тис. грн.

Найдорожчі пропозиції оренди квартир:

у Печерському районі - 31,4 тис. грн;

у Шевченківському — 26,1 тис. грн;

у Голосіївському — 21,5 тис. грн;

у Солом’янському — 19,9 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

цікаво, шо за даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у серпні 2023 року становила 6 420 гривень;

як свідчать дані аналітиків iOS-застосунку для оренди квартир bird, орендодавці відчули відносно спокійне літо та повертають ціни на оренду квартир до довоєнних часів. Медіана ціни на 1-кімнатну квартиру в Києві у вересні збільшилася на 18%, і тепер становить 13 000 грн, на 2-кімнатну на 19% (19 100 грн) і на 3-кімнатну на 11% (30 600 грн) в порівнянні з серпнем.

bigkyiv За матеріалами:

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