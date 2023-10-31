Харків, Дніпро, Одеса — де орендувати квартиру вигідніше Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Харків, Дніпро, Одеса — де орендувати квартиру вигідніше

Серед цих трьох міст-мільйонників в контексті оренди квартир найдорожчим є Дніпро, а найдешевшим — Харків.

Про це повідомляють аналітики застосунку для пошуку оренди житла Bird

Аналітики зазначають, ціни на квартири суттєво відрізняються в кожному з міст, а також мають тенденцію до частих змін.

У Дніпрі, наприклад, ціни ростуть, у Харкові - падають. Це насамперед повʼязано з попитом, активними обстрілами міст, сезонністю та загальною стабілізацією ринку.

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Харків, на жаль, зазнав великих руйнувань та обстрілів, які досі продовжуються, в Одесі ще більше зруйновано туристичний сезон, що відповідно знизило рівень заробітків містян. Дніпро за часи повномасштабної війни став одним з найбільших хабів для військових та волонтерів, а також прийняв в себе велику частку внутрішньо переміщених осіб. Це спричиняє високий попит на оренду, результатом чого є високі ціни.

Медіана вартості оренди квартир

Харків:

1-кімнатна квартира — 4 000 грн;

2-кімнатна квартира — 6 000 грн;

3-кімнатна квартира — 7 500 грн.

Одеса:

1-кімнатна квартира — 7 500 грн;

2-кімнатна квартира — 10 000 грн;

3-кімнатна квартира — 15 000 грн.

Дніпро:

1-кімнатна квартира — 11 000 грн;

2-кімнатна квартира — 17 000 грн;

3-кімнатна квартира — 17 700 грн.

Довідка Finance.ua:

за даними OLX Нерухомість, у столиці середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 мільйона гривень. Разом із тим зафіксували значне збільшення кількості пропозицій. За останній рік оголошень про продаж однокімнатної квартири у Києві стало більше на 47%;

за даними M2bomber, у Києві здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн.

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