Харків, Дніпро, Одеса — де орендувати квартиру вигідніше — Finance.ua
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Харків, Дніпро, Одеса — де орендувати квартиру вигідніше

Особисті фінанси
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Харків, Дніпро, Одеса — де орендувати квартиру вигідніше
Харків, Дніпро, Одеса — де орендувати квартиру вигідніше
Серед цих трьох міст-мільйонників в контексті оренди квартир найдорожчим є Дніпро, а найдешевшим — Харків.
Про це повідомляють аналітики застосунку для пошуку оренди житла Bird.
Аналітики зазначають, ціни на квартири суттєво відрізняються в кожному з міст, а також мають тенденцію до частих змін.
У Дніпрі, наприклад, ціни ростуть, у Харкові - падають. Це насамперед повʼязано з попитом, активними обстрілами міст, сезонністю та загальною стабілізацією ринку.
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Харків, на жаль, зазнав великих руйнувань та обстрілів, які досі продовжуються, в Одесі ще більше зруйновано туристичний сезон, що відповідно знизило рівень заробітків містян. Дніпро за часи повномасштабної війни став одним з найбільших хабів для військових та волонтерів, а також прийняв в себе велику частку внутрішньо переміщених осіб. Це спричиняє високий попит на оренду, результатом чого є високі ціни.

Медіана вартості оренди квартир

Харків:
  • 1-кімнатна квартира — 4 000 грн;
  • 2-кімнатна квартира — 6 000 грн;
  • 3-кімнатна квартира — 7 500 грн.
Одеса:
  • 1-кімнатна квартира — 7 500 грн;
  • 2-кімнатна квартира — 10 000 грн;
  • 3-кімнатна квартира — 15 000 грн.
Дніпро:
  • 1-кімнатна квартира — 11 000 грн;
  • 2-кімнатна квартира — 17 000 грн;
  • 3-кімнатна квартира — 17 700 грн.

Довідка Finance.ua:

  • за даними OLX Нерухомість, у столиці середня вартість житла з однією кімнатою зросла на 16% і становить зараз 2,9 мільйона гривень. Разом із тим зафіксували значне збільшення кількості пропозицій. За останній рік оголошень про продаж однокімнатної квартири у Києві стало більше на 47%;
  • за даними M2bomber, у Києві здорожчала оренда квартир. За останні 6 місяців середня вартість оренди зросла майже на 6 500 грн — з 11 142 грн до 17 500 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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