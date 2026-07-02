В Україні запускають платформу для повернення молоді Сьогодні 09:35 — Казна та Політика

Для України повернення талантів – це не абстрактне питання, а частина економічного відновлення

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України та організація Ukraine Global Scholars підписали меморандум про співпрацю в межах проєкту Back2Impact Ukraine. Підписання меморандуму має стати кроком до створення системного механізму повернення та залучення українських фахівців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Платформа допомагатиме українцям знаходити роботу в Україні

Back2Impact Ukraine — це цифрова кар’єрна платформа, яка допомагатиме українцям за кордоном знаходити професійні можливості в Україні та роботу в українському приватному бізнесі, державних компаніях і установах, проєктах відновлення тощо.

Платформа орієнтована на українську молодь, випускників іноземних університетів, фахівців із досвідом роботи за кордоном та представників української діаспори, які розглядають можливість повернення або професійної реалізації в Україні.

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Суть проєкту — поєднати людей, які мають якісну освіту, міжнародний досвід і мотивацію працювати для України, з конкретними вакансіями та короткостроковими можливостями на українському ринку праці.

Платформа допомагатиме користувачам отримати персоналізовані рекомендації щодо вакансій, стажувань та інших можливостей, а також знайти практичну інформацію про повернення і життя в Україні.

Акцент на молодих фахівцях

«Для України повернення талантів — це не абстрактне питання, а частина економічного відновлення. Нам важливо не просто закликати людей повертатися, а показати їм конкретні можливості: де вони можуть працювати, які вакансії є на ринку, які навички потрібні роботодавцям і як держава може підтримати цей шлях», — зазначила заступниця міністра економіки Дарія Марчак.

Окремий фокус проєкту — молоді українці, які здобули або здобувають освіту за кордоном. Back2Impact має допомогти їм не втрачати зв’язок з Україною, бачити тут професійні перспективи та застосовувати свої знання для розвитку країни.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що українці з прифронтових регіонів можуть отримати до 500 тис. грн на відкриття або розвиток власної справи. У «Дії» повідомили, що програму грантів розширили — відтепер вона доступна також для підприємців з Одеської області та міста Славутич.

Для молоді віком до 25 років діє окрема програма. Вона передбачає грант до 150 тис. грн без обов’язкової умови створювати нові робочі місця.

Отримані кошти можна використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів або оплату оренди приміщення.

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