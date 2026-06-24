Від 25 до 40 тисяч грн: актуальні вакансії для молоді з гнучким графіком Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

В Україні офіційно працювати можна з 16 років

Знайти першу роботу сьогодні простіше, ніж будь-коли. Роботодавці дедалі частіше готові розглядати молодь, студентів і навіть неповнолітніх кандидатів. В Україні офіційно працювати можна з 16 років. Тому для тих, хто шукає перший заробіток або хоче здобути досвід, доступні різні варіанти працевлаштування.

Портал Work.ua поділився добіркою вакансій, які можуть стати стартом професійного шляху.

Затока та Кароліно-Бугаз (пошук кандидатів у Запоріжжі). Зарплата: 25 000−40 000 грн.

Zatoka tatoo пропонує сезонну роботу на узбережжі Чорного моря. Робота триває з другої половини червня до 25−28 серпня, у вересні — за бажанням.

Виплати здійснюються щодня. Графік роботи з 09:00 до 19:00, передбачена обідня перерва з 13:30 до 15:30. Вихідні надаються двічі на місяць згідно з графіком.

Роботодавець забезпечує безкоштовне проживання в будиночках на базі відпочинку по 2−4 особи в кімнаті. Харчування оплачується самостійно.

Київ. Оплата: 1 400−1 800 грн за зміну.

ТОВ «Петруцалек» запрошує працівників для підробітку на складі в районі станції метро «Видубичі».

До навантажувальних робіт залучають кандидатів від 18 років, для неповнолітніх студентів можлива робота лише на процесах легкого пакування.

Графік гнучкий: зміни можна погоджувати індивідуально й поєднувати з навчанням. Заробітна плата виплачується щотижня.

Харків. Зарплата: 10 000−30 000 грн

Мережа «Чудо Маркет» шукає працівників до складу розподільчого центру.

Компанія пропонує повну зайнятість, стабільну й своєчасну зарплату, безкоштовну доставку на роботу і з роботи від метро «Індустріальна», welcome-бонус протягом перших трьох місяців, медичне страхування, обіди за собівартістю та знижки на продукцію компанії.

Рівне. Зарплата: 25 000−35 000 грн.

Заклад швидкого харчування шукає кухаря на повну зайнятість. Без досвіду платять від 1 000 грн на день і навчають, з досвідом — від 1 500 грн на день.

Графік можна узгоджувати: 2/2, 3/3 або інші варіанти.

Роботодавець пропонує брендовану форму, безкоштовне харчування, бонуси за ефективність.

Glovo шукає кур’єрів і кур’єрок для доставок в різних містах України.

Працювати можна на велосипеді, мото або авто з повною чи неповною зайнятістю. Графік гнучкий — кур’єри самостійно вирішують, коли доставляти. Дохід залежить від міста. Виплати є щодня і щотижня. Під час доставок діє страхування.

Вакансії Domino’s Pizza в Одесі

Зарплата: 22 000−35 000 грн.

Компанія шукає кур’єрів для доставки замовлень. Працювати можна на велосипеді, мотоциклі або скутері компанії, а також на власному транспорті.

Графік — гнучкий, п’ятиденний робочий тиждень. Вихідні погоджуються щотижня. Для студентів доступна часткова зайнятість із вечірніми змінами з 16:00 до 23:00.

Оплата включає погодинну ставку, доплату за кожне замовлення, чайові та бонуси. Виплати проводяться двічі на місяць.

Досвід роботи не є обов’язковим. До обов’язків входить приготування піци відповідно до стандартів компанії та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

Графік роботи 5/2 із плаваючими вихідними. Передбачені ранкові та вечірні зміни.

Заробітна плата: 30 213 грн.

«МакДональдз» відкрив вакансії в різних містах України на повну та часткову зайнятість.

Графік гнучкий, можливі постійна, тимчасова робота або робота за сумісництвом. На місяць дохід може становити 30 213 грн до відрахування податків.

Компанія пропонує офіційне працевлаштування, медичне страхування, оплачувані відпустки й лікарняні, знижку на продукцію та безкоштовний доступ до платформи психологічної підтримки.

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