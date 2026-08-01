Чи можна повернути залишені в поїзді речі: пояснення «Укрзалізниці» Сьогодні 18:13 — Особисті фінанси

Як повернути загублені в поїзді речі

Якщо ви забули свої речі у поїзді, їх можна повернути. Для цього потрібно подати заявку через спеціальну онлайн-форму на сайті «Укрзалізниці» або зателефонувати до контакт-центру.

Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомити про загублені речі

Пасажир, який помітив зникнення речей уже після завершення поїздки, може подати заявку на їх пошук двома способами:

через електронну форму на офіційному сайті «Укрзалізниці»;

звернувшись до контакт-центру за номером 0 800 503 111.

У заявці необхідно зазначити дату втрати та детально описати речі, які залишилися у поїзді.

Після отримання звернення працівники «Укрзалізниці» шукають втрачені речі пасажира. Якщо їх виявлять, складається акт із детальним описом, а самі речі передають до бюро знахідок.

На Finance.ua ви можете оформити туристичне страхування за кордон за 5 хвилин ⚡

Після цього представники компанії зв’язуються із заявником, повідомляють про результати пошуку та узгоджують місце і час отримання речей.

За зняття та подальше зберігання речей на вокзалі може стягуватися плата. Вартість нараховується за кожну неповну добу зберігання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків.

На тлі зростання пасажирського попиту кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку.

У компанії радять бронювати квитки заздалегідь — щонайменше за 20 діб до поїздки. Якщо не вдалося придбати квиток одразу, рекомендують користуватися функцією автовикупу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.