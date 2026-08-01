Чи можна повернути залишені в поїзді речі: пояснення «Укрзалізниці»
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Якщо ви забули свої речі у поїзді, їх можна повернути. Для цього потрібно подати заявку через спеціальну онлайн-форму на сайті «Укрзалізниці» або зателефонувати до контакт-центру.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Як повідомити про загублені речі
Пасажир, який помітив зникнення речей уже після завершення поїздки, може подати заявку на їх пошук двома способами:
- через електронну форму на офіційному сайті «Укрзалізниці»;
- звернувшись до контакт-центру за номером 0 800 503 111.
У заявці необхідно зазначити дату втрати та детально описати речі, які залишилися у поїзді.
Після отримання звернення працівники «Укрзалізниці» шукають втрачені речі пасажира. Якщо їх виявлять, складається акт із детальним описом, а самі речі передають до бюро знахідок.
Після цього представники компанії зв’язуються із заявником, повідомляють про результати пошуку та узгоджують місце і час отримання речей.
За зняття та подальше зберігання речей на вокзалі може стягуватися плата. Вартість нараховується за кожну неповну добу зберігання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків.
На тлі зростання пасажирського попиту кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку.
У компанії радять бронювати квитки заздалегідь — щонайменше за 20 діб до поїздки. Якщо не вдалося придбати квиток одразу, рекомендують користуватися функцією автовикупу.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.