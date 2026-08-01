0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи можна повернути залишені в поїзді речі: пояснення «Укрзалізниці»

Особисті фінанси
76
Як повернути загублені в поїзді речі
Як повернути загублені в поїзді речі
Якщо ви забули свої речі у поїзді, їх можна повернути. Для цього потрібно подати заявку через спеціальну онлайн-форму на сайті «Укрзалізниці» або зателефонувати до контакт-центру.
Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Як повідомити про загублені речі

Пасажир, який помітив зникнення речей уже після завершення поїздки, може подати заявку на їх пошук двома способами:
  • через електронну форму на офіційному сайті «Укрзалізниці»;
  • звернувшись до контакт-центру за номером 0 800 503 111.
У заявці необхідно зазначити дату втрати та детально описати речі, які залишилися у поїзді.
Після отримання звернення працівники «Укрзалізниці» шукають втрачені речі пасажира. Якщо їх виявлять, складається акт із детальним описом, а самі речі передають до бюро знахідок.
Після цього представники компанії зв’язуються із заявником, повідомляють про результати пошуку та узгоджують місце і час отримання речей.
За зняття та подальше зберігання речей на вокзалі може стягуватися плата. Вартість нараховується за кожну неповну добу зберігання.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українська залізниця входить у літній період із серйозним дефіцитом вагонів, що вплине на доступність квитків.
На тлі зростання пасажирського попиту кількість справних вагонів скорочується через наслідки війни, пошкодження інфраструктури та зношеність парку.
У компанії радять бронювати квитки заздалегідь — щонайменше за 20 діб до поїздки. Якщо не вдалося придбати квиток одразу, рекомендують користуватися функцією автовикупу.
За матеріалами:
Finance.ua
ПодорожіУкрзалізниця
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems